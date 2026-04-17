17 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

ANMAT prohibió una marca de maquillajes para niños por no tener registro y ser ilegítimos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica informó mediante la disposición 1860/2026 que los productos en cuestión no contaban con inscripción sanitaria.

Por
La ANMAT informó mediante la Disposición 1860/2026 publicada en el Boletín Oficial. 

La ANMAT informó mediante la Disposición 1860/2026 publicada en el Boletín Oficial. 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió una marca de maquillajes para niños por no tener registro y ser ilegítimos. Así lo informó mediante la Disposición 1860/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Una de las mujeres resultó con una fractura expuesta. 
Te puede interesar:

Un camión atropelló a dos mujeres en un estacionamiento de un shopping

En las páginas publicadas informaron que en el marco de unas inspecciones de control de mercado realizado por personal del Servicio de Cosméticos y de Higiene Personal en varios comercios de Capital Federal, detectaron la se comercialización de productos sin registro.

Ante esto la ANMAT buscaron datos identificatorios que "correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos", al no encontrar y "a fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos cosméticos ilegítimos".

aviso_340924

"Prohibieron el uso, comercialización, y distribución y publicidad en todo el territorio nacional de los productos cosméticos infantiles detallados ut supra, en todas sus presentaciones y contenidos netos hasta tanto se encuentren debidamente regularizados", sentenciaron.

La ANMAT no puede garantizar que hayan sido elaborados bajos condiciones higiénico sanitaria pertinentes o formuladas con ingredientes permitidos por la normativa vigente.

¿Cuáles son los maquillajes prohibidos por la ANMAT?

  • Labial lip balm con forma de dona y cara de unicornio marca “POLA AYIR”, made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Labial lip gloss TASTY “RAINBOW SUGAR” marca “MAGIC YOUR LIFE”, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Labial lip gloss con aplicador y llavero de STITCH marca “RPK”, made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Labial lip balm Glossy moisturizing con muñeco de capibara en la tapa marca “RPK”, fecha de vencimiento 02/2029, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Labial lip balm Strawberry moisturizing con forma de frutilla marca “FAVOR BEAUTY”, fecha de vencimiento 06/2030, made in P.R.C., sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Paleta de sombras para ojos con dibujo de HELLO KITTY marca “FAVOR BEAUTY”, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La reflexión del filósofo David Hume sobre la función de la razón. 

La reflexión filosófica de David Hume: "La razón es y debe ser esclava de las pasiones"

Lo más comentado de la semana: Le pidió el Instagram a un periodista

Una entrevista en la previa del partido de Boca se hizo viral por el cruce romántico de un periodista y una hincha: ¿qué se dijeron?

Durante la jornada del viernes se presentarán lloviznas leves. 

Adiós a la ciclogénesis pero continúa activa la alerta meteorológica: cuándo deja de llover

La medida fue formalizada a través del Boletín Oficial.

El Gobierno habilitó a nueve provincias a concesionar rutas nacionales con peajes

ARCA subastará consolas PlayStation 5: cuánto cuestan y cómo acceder al remate

Qué día ARCA subastará consolas PlayStation 5

El último día del mes trae consigno uno de los Feriados más esperados por varias personas

Confirman que será feriado el jueves 30 de abril: qué se celebra

Rating Cero

La conductora fulminó al su exmarido por la idea del pasacalles.

Sabrina Rojas recordó el momento en el que se filtró el famoso video de Luciano Castro

Lo más probable es que Kevin Feige ya conociera esta decisión y comenzase hace tiempo a orientar el estudio hacia proyectos que sean una apuesta segura y que saben que serán bastante rentables.

Disney apuesta a nuevos desarrollos visuales y elimina más de 1.000 empleos en Marvel

Gadd prepara su regreso a la televisión con un nuevo proyecto.

El cambio físico abrupto que tuvo el protagonista de Bebé Reno

Se suman dos famosos a la Cárcel de los Gemelos.

Dos famosos argentinos ingresan a la Cárcel de los Gemelos 4: quiénes son

D4vd fue detenido porque dejó de aportar a la Policía.

El cantante D4vd fue detenido por el asesinato de Celeste Rivas Hernández

La nueva adaptación llegará a los cines en octubre de este año.

Salió el primer tráiler de la nueva película de Street Fighter: cuándo se estrena en cines

últimas noticias

Los dos destinos mendocinos perfectos para pasar las próximas vacaciones en un oasis. 

Mendoza 2026: los dos destinos con senderos, agua y paisajes naturales increíbles

Hace 16 minutos
Su trayectoria terminó viéndose condicionada por constantes lesiones que con el tiempo afectaron su rendimiento.

El futbolista que llegó a jugar en la Selección argentina con 15 años y finalmente se retiró joven

Hace 19 minutos
Luis Caputo junto al titular del BID. 

El BID anunció un nuevo apoyo financiero para la Argentina por u$s550 millones

Hace 23 minutos
La reflexión del filósofo David Hume sobre la función de la razón. 

La reflexión filosófica de David Hume: "La razón es y debe ser esclava de las pasiones"

Hace 24 minutos
Trabajarán en conjunto con las Fuerzas Armadas del país.

El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de EEUU para prácticas militares

Hace 37 minutos