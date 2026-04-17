ANMAT prohibió una marca de maquillajes para niños por no tener registro y ser ilegítimos La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica informó mediante la disposición 1860/2026 que los productos en cuestión no contaban con inscripción sanitaria. Por + Seguir en







La ANMAT informó mediante la Disposición 1860/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió una marca de maquillajes para niños por no tener registro y ser ilegítimos. Así lo informó mediante la Disposición 1860/2026 publicada en el Boletín Oficial.

En las páginas publicadas informaron que en el marco de unas inspecciones de control de mercado realizado por personal del Servicio de Cosméticos y de Higiene Personal en varios comercios de Capital Federal, detectaron la se comercialización de productos sin registro.

Ante esto la ANMAT buscaron datos identificatorios que "correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos", al no encontrar y "a fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos cosméticos ilegítimos".

aviso_340924 "Prohibieron el uso, comercialización, y distribución y publicidad en todo el territorio nacional de los productos cosméticos infantiles detallados ut supra, en todas sus presentaciones y contenidos netos hasta tanto se encuentren debidamente regularizados", sentenciaron.

La ANMAT no puede garantizar que hayan sido elaborados bajos condiciones higiénico sanitaria pertinentes o formuladas con ingredientes permitidos por la normativa vigente.

¿Cuáles son los maquillajes prohibidos por la ANMAT? Labial lip balm con forma de dona y cara de unicornio marca “POLA AYIR”, made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

Labial lip gloss TASTY “RAINBOW SUGAR” marca “MAGIC YOUR LIFE”, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

Labial lip gloss con aplicador y llavero de STITCH marca “RPK”, made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

Labial lip balm Glossy moisturizing con muñeco de capibara en la tapa marca “RPK”, fecha de vencimiento 02/2029, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

Labial lip balm Strawberry moisturizing con forma de frutilla marca “FAVOR BEAUTY”, fecha de vencimiento 06/2030, made in P.R.C., sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

Paleta de sombras para ojos con dibujo de HELLO KITTY marca “FAVOR BEAUTY”, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.