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Un exparticipante de Gran Hermano 2022 anunció que será padre: "Gracias a Dios"

La noticia la dio a conocer el conductor Ángel de Brito en LAM, y contó que el embarazo se encuentra en el cuarto mes de gestación.

Juan Reverdito será papá por tercera vez.

Juan Reverdito será papá por tercera vez.

Redes sociales

El conductor de LAM, Ángel de Brito, anunció que un exparticipante de Gran Hermano de la edición 2022/2023 será padre por tercera vez. La pareja del influencer se encuentra en el cuarto mes de gestación y, según revelaron ambos, se encuentran muy felices.

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Se trata de Juan Reverdito, el primer eliminado de la edición en la cual ganó Marcos Ginocchio. “Tengo foto de la ecografía y la panza”, dijo De Brito para luego revelar que era el remisero que tuvo un paso por La noche de los ex, el ciclo que se emitía los viernes y tenía a varios exjugadores del reality.

En ese mismo programa, Reverdito había hecho una confesión hacia su novia: “Quiero decir algo que para mí es re importante. Celeste se llama, es la mujer más hermosa que conocí en mi vida, la que me banca en todo”.

Su pareja, Celeste Rigoni, hizo un posteo en redes sociales y escribió: “Gracias a Dios. Los amo con el alma”. En la publicación recibió las felicitaciones de Virginia Demo, Florencia Cabrera, entre otros exparticipantes.

Embed - Celeste Rigoni on Instagram: "bb ! Gracias Dios @juanreverdito Los amo con el alma"
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Reverdito es padre de Juan Cruz y Felipe, de 28 y 9 años, respectivamente. Mientras que, su hijo mayor también lo hizo abuelo porque tiene un niño de 7 años.

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