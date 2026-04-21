21 de abril de 2026 Inicio
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Javier Milei bailó y cantó Libre en el acto del Día de la Independencia de Israel

En su último día de actividad en Jerusalén, el Presidente participó de la ceremonia y fue el encargado de encender las antorchas que representan a las 12 tribus del pueblo judío. Además, bailó e interpretó el clásico de Nino Bravo junto a artistas locales.

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Javier Milei se subió al escenario y cantó Libre junto a dos artistas israelíes.

Javier Milei se subió al escenario y cantó "Libre" junto a dos artistas israelíes.

En su último día de actividad en Jerusalén, Javier Milei participó de la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel donde bailó y cantó el clásico de Nino Bravo, "Libre", junto a otros artistas. Además, el Presidente argentino fue el encargado de encender las antorchas que representan a las 12 tribus del pueblo judío. "Argentina e Israel no son meramente socios sino que son Naciones amigas", sostuvo.

Milei en su visita al Santo Sepulcro. 
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Coincidiendo con la fecha del primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, el mandatario argentino estuvo presente en el 78° Día de al Independencia de Israel donde reafirmó su intención de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Asimismo, volvió a enfatizar la relación que une a la Argentina con el país de Medio Oriente al segurar que son "naciones amigas".

"En esta vida hay socios y hay amigos. Los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino. Los amigos, en cambio, forjan lazos inquebrantables para toda la vida unidos por valores morales y compartidos", insistió Milei en la ceremonia en Monte Herzl.

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El presidente Javier Milei formó parte del 78° aniversario de la independencia de Israel, donde cantó “Libre”, la canción de Nino Bravo. Durante la ceremonia, el mandatario encendió una de las antorchas que representan a las 12 tribus del pueblo judío y dio un discurso en el que reafirmó su alianza con el primer ministro Benjamin Netanyahu. #C5N #JavierMilei #Canto #Libre #Israel

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El Presidente fue recibido ante una multitud de personas y en presencia del primer mandatario israelí, Benjamín Netanyahu, con su canción favorita del artista Nino Bravo. Milei se subió al escenario y, tal como se había adelantado en los ensayos que fueron filtrados en redes sociales, cantó y bailó "Libre" junto a otros dos aristas.

Milei cerró su gira en Israel

El liberatorio concluyó este martes su tercera visita a Israel. Durante su estadía en Jerusalén, vistió la Yeshivá Hebron, donde fue condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos y mantuvo un encuentro con estudiantes. Previamente había mantenido un encuentro con Benjamín Netanyahu.

Tras el encuentro privado, ambos mandatarios compartieron una conferencia de prensa en la que Milei anunció que en noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv y un acuerdo de entendimiento en el que ambas naciones colaborarán en el desarrollo de inteligencia artificial.

Milei Israel con Quirno y Netanyahu

Antes de emprender su regreso, el Presidente participación de los actos por el Día de la Independencia. Tras agradecer a las autoridades y el primer ministro israelí por la invitación a "un evento tan importante", Milei brindó un breve discurso donde destacó lo vital de su participación en actos patrios locales.

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"Un Estado tan joven y un pueblo tan antiguo. En este vida hay socios y amigos. Los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino. Tengo la alegría de decir que Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas", afirmó el Presidente.

Luego aseguró sentirse "profundamente agradecido" por prender una de las doce antorchas que representan a las tribus del pueblo de Israel: "La luz que irradian me recuerda a los valientes macabeos, quienes no se dejaron amedrentar por el poderío enemigo sino que hicieron frente y trajeron el milagro de la luz en medio de tanta oscuridad".

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