Allanaron la casa de la madre de Claudio Barrelier: qué buscan determinar los investigadores

El pedido fue realizado por la Justicia. El operativo policial lo llevaron adelante efectivos de la Policía de Córdoba junto a la división de Canes, en el barrio de Alta Córdoba.

La Policía busca determinar qué hablaron Barrelier y su madre en una llamada durante el domingo.

La Policía de Córdoba junto a la divisió de Canes allanaron la casa de la madre de Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega u bicada en la esquina de Tucumán y Fray José León Torres en el barrio de Alta Córdoba. Desde el inicio, Viviana siempre defendió la inocencia de su hijo desde el inicio de la investigación.

Cómo está de salud la mamá de Agostina Vega tras enterarse del femicidio de su hija

Desde Córdoba, el periodista Sergio Cirigliano informó para el programa La Mañana por la pantalla de C5N que frente a la casa hay una consigna policial de ambos lados. "Viviana se encuentra adentro del domicilio, acompañada por su madre, y según pudimos hablar con algunos vecinos en un estado de mucho dolor. Fue una de las primeras en defender a Claudio Barrelier ", aseguró el cronista.

Según trascendió durante la investigación, Claudio Barrelier llamó a su madre el domingo 24 de mayo a las 5 de la mañana , por lo que la Justicia está intentando de determinar sobre qué hablaron durante esa comunicación. El fiscal Raúl Garzón busca descubrir si alguno de sus familiares o allegados ayudaron a Barrelier después de asesinar a la adolescente de 14 años y si alguna de las personas que vivían en la casa del barrio Cofico escucharon o vieron algo.

En las últimas horas también hablaron los dos hermanos que lavaron el Ford Ka , que habría utilizado para transportar el cuerpo de Agostina Vega hacia un descampado. El martes 26 de mayo, cerca de las 18 horas, los hermanos Gabriel y José comenzaron a limpiar el auto: "Me llamó la atención que venía con mucha tierra, no era normal, el interior estaba limpio. Tenía mucha tierra por fuera" , contó uno de ellos. "Lo trajo el hijo de Soledad", confirmó uno de ellos, Soledad es la expareja del acusado y propietaria del Ford Ka.

En las últimas horas se conoció un testimonio que podría ser clave para reconstruir los movimientos de Claudio Barrelier el día de la desaparición de Agostina Vega , en el marco de la causa que investiga el femicidio de la adolescente. Se trata de declaraciones realizadas por Soledad , expareja del acusado y propietaria del Ford Ka que actualmente es sometido a peritajes judiciales.

En una entrevista televisiva, la mujer aseguró que nunca sospechó del uso que Barrelier podría darle al vehículo. “Nunca jamás me imaginé esto que pasó”, afirmó, y sostuvo que durante la relación su expareja le mintió desde el primer momento y que la utilizó emocionalmente.

Soledad explicó que era habitual que Barrelier manejara su auto, por lo que no le resultó extraño cuando se lo pidió prestado. Sin embargo, admitió que le llamó la atención el acercamiento porque ambos se habían distanciado días antes. Según contó, habían dejado de verse tras una discusión, aunque continuaban manteniendo algunos contactos telefónicos.

La mujer recordó que el acusado insistió varias veces para conseguir el vehículo y le dijo que necesitaba llevar ropa a un familiar. La noche anterior ella se negó, pero finalmente accedió el lunes feriado. “Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación”, relató.

De acuerdo con su versión, Barrelier pasó más de una hora fuera de su casa con el Ford Ka. Como no respondía los llamados, comenzó a preocuparse. “Pensé que me había robado el auto”, señaló.

Cuando regresó, Soledad dijo que no observó nada fuera de lo común en el interior del vehículo, salvo olor a cigarrillo. Más tarde, ambos realizaron algunas compras y, durante esa jornada, recibieron la visita del padre de Agostina, que buscaba información sobre el paradero de su hija.

La mujer aseguró que presenció la conversación y que le llamó la atención la seguridad con la que Barrelier respondió las preguntas. Según recordó, “no titubeó en ningún momento” y habló con una firmeza que hizo que sus explicaciones resultaran creíbles para quienes lo escuchaban.

Ese mismo día, Soledad lo llevó hasta su vivienda en barrio Cofico, donde horas antes se había realizado un allanamiento. Mientras tanto, los investigadores intentan determinar el recorrido exacto que hizo el Ford Ka durante el tiempo que estuvo en poder de Barrelier.