Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: la imagen de la ceremonia privada

La modelo argentina y el futbolista portugués confirmaron la unión con una tierna foto en redes que causó furor.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron, finalmente, tras años de relación e hijos en común. La modelo argentina y el astro portugués compartieron la noticia este martes en redes sociales con una foto de sus manos en la que se pueden ver las alianzas, aunque mantuvieron el resto de los detalles del civil en privado.

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La pareja, que cuenta con millones de seguidores, confirmó la unión con una imagen que, como pie de foto, llevaba las iniciales de sus nombres, "CG", acompañadas por un emoji de corazón en el medio. La publicación causó furor y, en cuestión de segundos, superó el millón de likes en Instagram.

De acuerdo con la información publicada por el medio británico Daily Mail, la ceremonia se llevó a cabo en Cascais, Portugal. Se trató de una celebración íntima y privada de la que participaron sus familiares y allegados más cercanos, entre ellos, los cinco hijos de la pareja.

Hasta el momento no aparecieron fotos de la fiesta y la única confirmación del casamiento es la imagen de las alianzas que los protagonistas postearon.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba como vendedora en una tienda de Gucci en Madrid. Según relató ella en su serie Soy Georgina, el futbolista ingresó al local y aquel primer encuentro marcó el comienzo de su historia de amor.

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Días después volvieron a coincidir en un evento y pudieron conocerse mejor. A partir de entonces comenzaron las primeras citas y, meses más tarde, hicieron pública su relación. Con el paso de los años formaron una familia: en noviembre de 2017 nació Alana Martina, la primera hija de ambos; al mismo tiempo, Georgina asumió un rol maternal con Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo.

En 2021 anunciaron que esperaban mellizos, pero en abril de 2022 atravesaron uno de los momentos más dolorosos de su relación: al momento del parto sobrevivió su hija Bella Esmeralda, mientras que su hermano Ángel murió.

La pareja permaneció junta durante una década y ella lo acompañó en los distintos destinos profesionales de Cristiano, desde Madrid hasta Turín, Manchester y posteriormente Riad. En agosto de 2025 anunciaron su compromiso después de nueve años de relación.