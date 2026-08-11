11 de agosto de 2026 Inicio
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Escala la inseguridad en Lanús: en medio de una nueva ola de delitos, balearon a un menor para robarle el celular

La localidad del sur del conurbano bonaerense vivió otro fin de semana violento que terminó con un adolescente de 17 años herido y tres policías falsos detenidos. También se llevó adelante una marcha para pedir justicia por la muerte de Nahuel Benjamín Godoy, un nene de 12 años con autismo.

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Otro fin de semana de miedo en Lanús con robos y agresiones con armas de fuego.

Otro fin de semana de miedo en Lanús con robos y agresiones con armas de fuego.

Diario Conurbano

La ola de inseguridad no le da tregua a Lanús y en las últimas horas se reportaron nuevos hechos delictivos que incluyeron robos y actos de violencia que terminaron con un adolescente baleado al que intentaron sustraerle su teléfono celular. Este fin de semana de terror se suma al otro que se vivió a principios de agosto en esa localidad de la zona sur bonaerense, en el que se registraron entraderas, robos de medidores y asaltos a mano armada.

Mario Fabián Golemba tenía 27 años cuando desapareció.
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Un menor baleó a otro menor para robarle el celular

Uno de los primeros hechos que se detectaron este domingo al mediodía tuvo lugar cuando un adolescente de 17 años baleó a otro de 15 años en la pierna luego de robarle el teléfono celular, en un hecho ocurrido en Villa Obrera, en Lanús Este.

Según se informó, todo se desarrolló en Brueras al 3200 en dicha localidad, cuando el agresor se movilizaba en una moto e interceptó a un chico de 15 que caminaba por el lugar y lo amenazó con un arma. Ante la resistencia de la víctima, el ladrón le disparó en tres oportunidades y uno de ellos le impactó en la rodilla, según reportó el medio Diario Conurbano.

Tras escuchar los disparos, los vecinos fueron los primeros en salir de sus casas para socorrer el adolescente y lograron retener al delincuente, quien posteriormente fue detenido por la Policía. Respecta a la víctima, fue llevada al Hospital Perón donde quedó internado por el disparo recibido en una rodilla.

Mientras que la fiscal Natalia Milione, de la UFI 2 de Responsabilidad Penal Juvenil de Avellaneda-Lanús, dispuso que el agresor continúe detenido por los delitos de “robo calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma de guerra”.

Tres policías y cuatro falsos operarios fueron detenidos por intentar robar cables de fibra óptica

Siete personas fueron detenidos acusados de cortar un cableado de fibra óptica para intentar robarlos, en el partido de Lanús.

El hecho ocurrió en la intercepción de Lituania y Gobernador Ugarte, en la localidad de Remedios de Escalada, cuando agentes del Comando Patrullas notaron la presencia de una camioneta Mercedes Benz Sprinter detenida y cuatro hombres con vestimenta de trabajo.

Uno de los sospechosos estaba en una escalera cortando un cableado de fibra óptica, en ese instante los efectivos se acercaron a ellos quienes aseguraron que ser miembros del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Lanús y se encontraban vestidos de civil y franco de servicio.

Sin embargo, minutos después arribó al lugar el jefe de Operaciones de Seguridad, quien reconoció a dos de los presuntos trabajadores como exempleados despedidos meses atrás.

El fiscal Mariano Leguiza Capristo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, dispuso la detención de los tres policías y los cuatro falsos operarios por el delito de “robo en poblado y en banda”.

Robaron a una escuela primaria: destrozos y robo de materiales tecnológicos

Durante la madrugada del sábado, un grupo de delincuentes ingresaron a la escuela N°22 Fray Luis Beltrán, ubicado en la Av. Raúl Alfonsin, causando destrozos en distintas áreas.

Además, se reportaron robos de elementos en la dirección, biblioteca y la cocina tales como computadoras, tablets y demás. Las autoridades comunicaron que “rompieron sectores, puertas, se llevaron material de trabajo, computadoras, de secretaría, dirección, biblioteca y cocina”.

Hasta el momento, por el hecho no se reportaron la detención de los delincuentes, quienes se encuentran prófugos.

Dos personas intentaron robar una casa y quedaron detenidos

Dos personas fueron detenidas luego que intentaran ingresar a una casa que estaba deshabitada. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes cuando los operadores del Centro de Monitoreo, captaron a dos individuos merodeando por la zona de Juncal y Pergamino, en Lanús.

Ante dicha situación, rápidamente se dio aviso al Comando de Patrullas en la zona y se logró capturar a los dos sospechosos que fueron trasladados en la Comisaría 2ª.

Marcha en pedido de justicia por la muerte de un nene de 12 años

Este lunes, familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha en Monte Chingolo en pedido de justicia por la muerte de Nahuel Benjamín Godoy, el nene de 12 años con autismo que murió en un hecho por el que su padre permanece detenido y es investigado como principal acusado. “Basta de violencia. Basta de impunidad. Basta de silencio”, fue uno de los mensajes principales durante la convocatoria.

El crimen ocurrió el domingo en una vivienda del partido de Almirante Brown. Y según la reconstrucción inicial de la investigación, fue el propio Néstor Godoy quien llamó al 911 y, cuando los efectivos policiales llegaron al domicilio, reconoció haber matado a su hijo.

La Justicia lo detuvo en el lugar y comenzó una investigación para esclarecer qué ocurrió en las horas previas al crimen y cuál era el estado del acusado.

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