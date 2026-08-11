El romántico mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel tras confirmar su casamiento: "La forma más linda de amar" El futbolista reaccionó al anuncio de la cantante con unas sentidas palabras en redes y aseguró que sueña todos los días con el momento de dar el gran paso. Agregar C5N en









Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron que se casan. Instagram

La confirmación del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tuvo una inmediata reacción del futbolista, quien dejó un romántico mensaje en la publicación donde la cantante mostró los preparativos de su boda. "Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz", escribió.

Instagram: /rodridepaul El jugador del Inter Miami y la Selección Argentina además completó su mensaje con una declaración que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Gracias por hacerme tan feliz". Poco después, sumó un contundente "Te amo" acompañado por corazones rojos, que consiguió miles de reacciones en pocos minutos.

De Paul también llevó la noticia a sus historias de Instagram, donde compartió el video publicado por su pareja y volvió a dedicarle unas palabras de amor. "Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Te amo", escribió sobre las imágenes que muestran a Tini durante su viaje a París.

Instagram: /rodridepaul Tini Stoessel mostró detalles de su vestido de novia La cantante había utilizado sus redes sociales para confirmar personalmente la noticia y mostrar parte de los preparativos. "Me caso", anunció al comienzo del video, antes de explicar que viajó a París junto a su perrita Fifi y su amiga Carola para realizar la primera prueba del vestido que utilizará en la celebración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de tini (@tinistoessel) Durante el registro, Tini compartió distintos momentos del viaje y finalmente mostró algunos detalles vinculados con su look nupcial. "La primera prueba. El vestido de novia", contó ante la cámara, mientras también enseñó el calzado que había elegido para la ocasión: "Los zapatitos. Los adquirí anoche".