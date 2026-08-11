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El romántico mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel tras confirmar su casamiento: "La forma más linda de amar"

El futbolista reaccionó al anuncio de la cantante con unas sentidas palabras en redes y aseguró que sueña todos los días con el momento de dar el gran paso.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron que se casan. 

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron que se casan. 

Instagram

La confirmación del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tuvo una inmediata reacción del futbolista, quien dejó un romántico mensaje en la publicación donde la cantante mostró los preparativos de su boda. "Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz", escribió.

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.
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El jugador del Inter Miami y la Selección Argentina además completó su mensaje con una declaración que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Gracias por hacerme tan feliz". Poco después, sumó un contundente "Te amo" acompañado por corazones rojos, que consiguió miles de reacciones en pocos minutos.

De Paul también llevó la noticia a sus historias de Instagram, donde compartió el video publicado por su pareja y volvió a dedicarle unas palabras de amor. "Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Te amo", escribió sobre las imágenes que muestran a Tini durante su viaje a París.

Tini Stoessel mostró detalles de su vestido de novia

La cantante había utilizado sus redes sociales para confirmar personalmente la noticia y mostrar parte de los preparativos. "Me caso", anunció al comienzo del video, antes de explicar que viajó a París junto a su perrita Fifi y su amiga Carola para realizar la primera prueba del vestido que utilizará en la celebración.

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Durante el registro, Tini compartió distintos momentos del viaje y finalmente mostró algunos detalles vinculados con su look nupcial. "La primera prueba. El vestido de novia", contó ante la cámara, mientras también enseñó el calzado que había elegido para la ocasión: "Los zapatitos. Los adquirí anoche".

La interna familiar que atraviesa a Tini antes de la boda

Mientras la pareja avanza con los preparativos, también trascendió una fuerte interna familiar. Según información difundida en televisión, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera no estarían invitados al casamiento, en medio de una distancia que se habría profundizado durante los últimos meses y que tendría un trasfondo económico y profesional.

Tini se alejó de su familia

Tini se alejó de su familia

La celebración tiene fecha prevista para el 19 de diciembre en DoK Haras, Exaltación de la Cruz, con organización de la wedding planner Bárbara Diez. El lugar ya fue escenario de la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman, y ahora será elegido por Tini y De Paul para concretar uno de los eventos más esperados.

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