Se terminó el misterio: develaron qué jugador de la Selección argentina es amigo del dueño de la bandera de las Malvinas

El delantero contó cómo se sintió en el partido contra Inglaterra por el Mundial 2026 y contó a quién le pertenece. "Tuvieron que tirar la bandera porque se la iban a sacar y ahí la agarró Gio”, explicó.

El futbolista Thiago Almada estuvo presente en el Mundial 2026 y fue quien reveló de quién era la bandera que la Selección argentina utilizó tras el partido contra Inglaterra. Y develó el misterio que tanto dio que hablar. “Las Malvinas son Argentinas”, decía y dio vueltas al mundo.

En una entrevista con La Red, el flamante refuerzo de River contó cómo vivió el partido con semejante carga emocional: “El partido con Inglaterra fue una locura, quedó para la historia”. Y contó: “Los que tiraron la bandera de Malvinas en el partido contra Inglaterra son amigos míos, de Fuerte Apache”.

"Tuvieron que tirar la bandera porque se la iban a sacar y ahí la agarró Gio. Gente del Fuerte, de Fuerte Apache. Quedó para la historia. Mirá qué lindo los chicos de Fuerte Apache, el lugar de Carlitos Tévez, de Thiago, ese lugar con tanta pertenencia que tienen los que han nacido allí ”, reveló con emoción.

THIAGO ALMADA EN RADIO LA RED: "LA BANDERA DE MALVINAS LA TIRARON UNOS AMIGOS MÍOS, QUEDÓ PARA LA HISTORIA" El futbolista de River contó el detrás de escena de la bandera de "Las Malvinas son Argentinas" que apareció en el festejo contra Inglaterra. @MarcePalaciosMP pic.twitter.com/fFac8vJ4eZ

La bandera terminó siendo arrojada desde el sector de los hinchas hacia el campo de juego y fue Giovanni Lo Celso quien la encontró, la levantó y la desplegó delante de todos y luego se sumaron otros futbolistas.

Las autoridades de seguridad de Estados Unidos, en un trabajo coordinado entre el FBI y el Centro para la Cooperación Policial Internacional (IPCC), lograron neutralizar amenazas e intentos de atentado dirigidos contra Lionel Messi durante el Mundial.

De acuerdo con informes oficiales revelados tres semanas después de la conclusión del torneo, el capitán argentino fue el principal objetivo de actos de intimidación, los cuales incluyeron explícitas amenazas de ataques suicidas.

Las alarmas en torno a la seguridad del astro argentino comenzaron a encenderse durante la fase de grupos. En la antesala del encuentro entre Argentina y Jordania, los servicios de inteligencia interceptaron una llamada en el aeropuerto de Dallas. En ella, un individuo advirtió que se dirigía al estadio junto a dos acompañantes equipados con bombas caseras y un rifle semiautomático AR-15, señalando directamente a Messi como su objetivo.

La tensión se repitió en la previa del cruce de octavos de final entre Argentina y Egipto: un sospechoso publicó un mensaje intimidatorio expresando: "Voy a entrar en el Atlanta Stadium y voy a volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo". El mensaje incluía además amenazas dirigidas a la policía y a los integrantes de ambos planteles.