12 de agosto de 2026 Inicio
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Terremoto en Colombia: la cifra de muertos asciende a 250 y el Gobierno anunció subsidios para las familias

El sismo de magnitud de 7,4 en la escala de Richter dejó miles de habitantes a la deriva sin vivienda y por eso el presidente Abelardo de la Espirella visitó las zonas afectadas y lanzó un operativo. Además, hay 1300 heridos y todavía buscan a 2000 personas.

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Ascendió la cifra de muertos en Colombia.

Ascendió la cifra de muertos en Colombia.

Reuters

Luego del fuerte terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sufrió gran parte de Colombia, se dio a conocer un nuevo parte oficial por parte dela administración y la cifra de muertos se elevó a 250. Además, se reportaron más de 1300 heridos y 2000 desaparecidos.

Gonzalo Galván es un psicólogo argentino oriundo de Santa Cruz.
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Las autoridades locales aseguraron que puede haber muchos derrumbes, personas atrapadas entre los escombros y daños fuertes. La mayor cantidad de víctimas fatales se registró en los departamentos de Risaralda, en Pereira y en Valle del Cauca.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia generó daños en distintas zonas del país y obligó al presidente Abelardo de la Espriella a suspender su agenda en Bogotá para concentrarse en la emergencia. El epicentro fue localizado en San José del Palmar y el movimiento se sintió con intensidad en Cali, Bogotá, Medellín y otros seis departamentos.

El sismo provocó daños en edificios y dejó personas heridas. Las autoridades continúan con los operativos de evaluación y asistencia.

Especialistas colombianos señalaron que se trata del terremoto más fuerte registrado en el país desde 1979, por lo que se activaron los protocolos de emergencia para determinar la magnitud de los daños y asistir a las poblaciones afectadas.

El papa León XIV agradeció a los rescatistas tras el terremoto en Colombia: "Una entrega generosa"

El papa León XIV se solidarizó con las víctimas del terremoto en Colombia por el cual ya se registraron al menos 240 muertos y se refirió a los operativos de rescate ya que destacó al personal que "con generosa entrega trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".

El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió un telegrama en nombre del sumo pontífice al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, Francisco Javier Múnera Correa. En el texto, el Papa expuso encontrarse "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".

En tal sentido, se refirió a las víctimas del sismo, debido a que "ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia".

También ofreció sus condolencias "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y además "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".

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