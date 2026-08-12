La extraña reacción de Nahuel Guzmán que terminó con su expulsión en el final del partido de Tigres

El arquero argentino cortó un centro en el área e intentó despejar, pero el árbitro cobró una falta en la mitad de la cancha que despertó el furioso enojo del arquero. Si reacción posterior fue peor: abandonó la cancha descargó su bronca contra distintos objetos.

El arquero argentino , Nahuel Guzmán, volvió a ser protagonista de una noche para el olvido luego de una insólita reacción contra el árbitro del partido entre Tigres y Vancouver Whitecaps, quien lo terminó expulsando .

Cristiano Ronaldo se solidarizó con Messi: "Mucha fuerza para vos y los tuyos, Leo"

El conjunto mexicano se jugaba el pase a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 y los últimos diez minutos fueron fatales : le igualaron el partido, se quedó con un jugador menos, y como si fuera poco, el Patón también vio la tarjeta roja luego de correr hasta la mitad de la cancha y empujar a Iván Barton.

Cuando el encuentro promediaba los 90 minutos, Guzmán cortó un centro en el área e intentó despejar , pero el árbitro sancionó una falta en medio campo. En ese instante, el arquero salió corriendo hasta la zona cuando quiso reanudar el juego, el juez pitó para frenar sacar rápido y el argentino lo terminó empujando.

Más allá que durante la transmisión, se observa que el ex – Newell´s argumentar que no lo había visto porque estaba pensando en jugar rápido, el juez no cambió su decisión y Tigres terminó con 9 jugadores.

LE CRAQUAGE DE NAHUEL GUZMÁN ! Voulant jouer un coup-franc rapidement au milieu de terrain dans le temps additionnel, le gardien des Tigres a poussé l’arbitre Ivan Bartón en pensant que c’était un joueur adverse Il a logiquement été exclu. pic.twitter.com/72Rg8SPOvX

Sin embargo, la reacción de Guzmán quedó más expuesto cuando se retiró del campo de juego: mientras recorría el túnel, pateó una silla y empezó a agarrar objetos que se encontraba a su paso y los estrellaba contra el piso o pared.

¡Drama del ´Patón´en el túnel!



Así salió Nahuel Guzmán del campo tras ser expulsado por empujar al árbitro central en la Leagues Cup



@regiafutbolera pic.twitter.com/UUvvmWQqMj — POSTA Deportes (@POSTADeportes) August 12, 2026

El técnico y arquero suplente de Tigres defendieron a Nahuel Guzmán

Luego del encuentro que Tigres terminó ganando en la definición por penales, tanto el arquero suplente que reemplazó a Nahuel Guzmán, Carlos Rodríguez, y el técnico, Hernán Elizondo, minimizaron la polémica y lo respaldaron por ser el referente del club mexicano.

Al término del encuentro, el entrenador evitó entrar en una discusión sobre ambas expulsiones e indicó: “No he visto las repeticiones e insisto en no opinar de las decisiones arbitrales. La intención será reflexionar un poco y mantener el apoyo siempre como ellos me lo han dado”.

Por su parte, Rodríguez, destacó la importancia del histórico arquero de los felinos y aseguró que, pese a las circunstancias, sigue considerándolo uno de los mejores arqueros de México, además de resaltar la competencia interna que existe en el plantel de la Liga MX.

“Es complicado. Es el más grande (portero) de México. Es un tipo ganador. Ha construido este legado”, indicó ante la prensa.