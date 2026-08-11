Insólito: incautaron el micro que iba a usar un club brasileño y hallaron 86 kilos de marihuana Tres conductores quedaron detenidos tras el procedimiento cerca de Cochabamba y la empresa responsable del traslado debió enviar otro vehículo para que el plantel del San Pablo disputara el duelo ante Bolívar, por la Copa Sudamericana. Por Agregar C5N en









El micro que tenía que trasladar a San Pablo. Red Uno Bolivia

La previa del partido entre San Pablo y Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana quedó marcada por un inesperado operativo policial en Bolivia. Este martes, efectivos incautaron el micro contratado para trasladar al equipo brasileño y encontraron 86,5 kilos de marihuana ocultos en la cabina del conductor.

Según informó el medio boliviano Red Uno, el procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Móvil de Policía Rural (UMOPAR), cuyos agentes localizaron cuatro bolsas con la droga dentro del vehículo, por lo que los tres conductores responsables del transporte fueron detenidos y trasladados a una dependencia policial para quedar a disposición de la investigación.

El hallazgo se produjo cerca de Cochabamba y generó una investigación paralela que no involucró a la delegación paulista, de acuerdo con las aclaraciones realizadas posteriormente por el club. La Policía y el Ministerio Público de Bolivia iniciaron actuaciones para determinar de dónde provenía la marihuana y cuál era su destino final.

Red Uno Bolivia San Pablo se trasladó hasta el estadio en otro vehículo para disputar el partido ante Bolívar La situación no alteró la planificación del conjunto brasileño, ya que Buses Cosmos, empresa contratada para prestar el servicio, envió otro vehículo para cumplir con el traslado previsto. Desde San Pablo remarcaron que la institución nunca tuvo contacto con el micro que fue retenido durante el operativo policial.

El nuevo transporte había trasladado previamente a los integrantes de la delegación desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra hasta el hotel. El plantel pudo concretar su viaje hacia La Paz para disputar el encuentro ante Bolívar, previsto para este martes, por la Copa Sudamericana.