12 de agosto de 2026 Inicio
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Paro universitario: docentes y no docentes reclaman por el financiamiento y la recomposición salarial

Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una actualización de los salarios y el envío de fondos para los hospitales universitarios.

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Paro universitario: docentes y no docentes reclaman por el financiamiento y la recomposición salarial

Paro universitario: docentes y no docentes reclaman por el financiamiento y la recomposición salarial

Los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales llevan adelante este miércoles un paro de 24 horas en todo el país. La medida afecta el dictado de clases y las tareas administrativas y se realiza sin asistencia a los lugares de trabajo.

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La protesta tiene como eje el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, además de una recomposición de los salarios y el cumplimiento de los fondos destinados al funcionamiento de los hospitales universitarios.

En la Ciudad de Buenos Aires, las organizaciones sindicales convocaron a una concentración a las 16 en el Obelisco bajo la consigna “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”. La jornada también incluirá planteos vinculados con el financiamiento de la ciencia y la tecnología y los despidos registrados en esos sectores.

Paro universitario: el reclamo de los gremios

Uno de los principales reclamos de los gremios es la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso hace casi 300 días. Los sindicatos sostienen que el Ejecutivo todavía no cumplió con la totalidad de las disposiciones de la norma y que el conflicto incluso llegó a la Justicia.

Otro punto central es la situación salarial. Los gremios reclaman que se cumpla una medida cautelar que estableció la actualización de los haberes de docentes y no docentes tomando como referencia los salarios de noviembre de 2023. La resolución quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por el Gobierno.

Según las organizaciones sindicales, todavía existe una diferencia cercana al 30% respecto de la recomposición que consideran necesaria para recuperar el poder adquisitivo perdido.

El tercer reclamo está vinculado con los hospitales universitarios. Los trabajadores denuncian que continúa pendiente el giro de una partida extraordinaria de $50.000 millones, que contempla recursos para instituciones como el Hospital de Clínicas.

Además, cuestionan la ejecución de partidas para gastos de funcionamiento de las universidades y el financiamiento de las becas destinadas a estudiantes.

La respuesta del Gobierno al paro universitario

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, consideró que la huelga es “prematura” e “injustificada” y rechazó que exista un incumplimiento por parte del Ejecutivo.

Desde el Gobierno sostuvieron que los fondos presupuestarios correspondientes fueron transferidos y que los trabajadores ya comenzaron a cobrar los aumentos establecidos en la última negociación paritaria.

Según la cartera, el acuerdo firmado el 10 de junio contempló una mejora acumulada del 24,33%: un incremento del 21,33% liquidado en junio y otro del 3% previsto para octubre. También remarcaron que la discusión salarial continúa abierta y que las partes acordaron un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre.

Los gremios, en cambio, consideran que esos incrementos no alcanzan para cumplir con la recomposición fijada judicialmente ni compensan la pérdida de poder adquisitivo. Además, sostienen que el conflicto excede la discusión salarial y abarca la aplicación de la ley de financiamiento y los recursos destinados a las universidades y sus hospitales.

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