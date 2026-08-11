La ex Gran Hermano Denisse González recibió el alta, pero un detalle preocupó a sus fans: "Esto todavía no terminó"

La exparticipante de la casa más famosa estuvo más de una semana internada debido a sus bajos niveles de plaquetas. Pese a estar en su hogar, tendrá que seguir con los análisis.

Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, recibió el alta y podrá volver a su casa después de pasar más de una semana internada. A pesar de la buena noticia, la joven le advirtió a sus seguidores que deberá ocupándose de su salud porque "esto todavía no terminó".

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Todo comenzó cuando la exparticipante de la edición 2023 se sometió a un examen de rutina y recibió un diagnóstico inesperado: los médicos detectaron que tenía un nivel de plaquetas en sangre anormalmente bajo, por lo cual tuvo que quedarse internada con un seguimiento médico constante.

"Hoy las plaquetas bajaron a 6.000 (ayer estaban en 8.000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí", había escrito en medio de su internación.

Después de estar más de una semana bajo observación médica, Denisse le comunicó a sus seguidores que continuará la recuperación en su hogar. Lo hizo a través de una historia de Instagram en la que aparece en la clínica junto a su novio, Bautista Mascia. "Me voy a casa", escribió con emoción.

Pese a recibir el alta, la joven deberá continuar con los estudios. "Esto todavía no terminó. Voy a tener que seguir haciéndome análisis, controles médicos y cuidarme muchísimo. Aún queda un camino por recorrer, pero poder continuarlo desde casa ya es un paso enorme", explicó sobre los pasos a seguir.

Además, aprovechó la publicación para agradecer los mensajes de apoyo y cariño que recibió durante su internación: "Gracias de corazón a cada persona que me mandó un mensaje, pidió por mí, se preocupó y me acompañó desde donde pudo. Sentí todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días. Me voy a casa profundamente agradecida por la vida y por tenerlos a ustedes del otro lado".

Captura: redes sociales

El pedido de Bautista Mascia en medio del difícil momento de salud de Denisse González

Mientras la exhermanita permanecía internada, su novio la acompañó desde el primer momento y envió un mensaje especial por las redes sociales, donde mostró imágenes de la ex Gran Hermano desde la cama del hospital, agradeciendo las muestras de afecto y los regalos que le enviaron para atravesar este difícil momento.

"Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto", empezó escribiendo junto a cuatro fotos desde el hospital.

"Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible. Denu ya tiene los regalos que le mandaron y yo estoy contento con el libro que me regalaron también", escribió sobre los presentes que le enviaron sus fans. Por último, Bautista pidió que envíen buenas vibras para la pronta recuperación de Denisse. "Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse", concluyó.