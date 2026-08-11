Durante su visita en PH, el ciclo de entrevistas de Andy Kusnetzoff, la cantante reveló el detalle que recibió por parte del interprete cordobés antes de la ruptura.

La Joaqui habló sobre su reciente separación del cordobés Luck Ra, reveló qué piensa sobre el vínculo entre Tuli Acosta y su ex y, además, contó un detalle que dejó a todos sin palabras: el cuartetero le hizo un costoso regalo justo antes de ponerle fin a su relación.

La cantante fue una de las invitadas más importantes de la noche en el regreso de PH (Podemos Hablar), el ciclo de Andy Kusnetzoff. En medio de las declaraciones sobre cómo estaba atravesando la separación, reconoció que fue una gran sorpresa para ella que él la dejara, pero confirmó que hubo un episodio que, según cree, detonó todo.

Sin dar demasiados detalles, recordó cuando el cantante le regaló un ramo de rosas súper costoso. "La realidad es que una semana antes de irme de viaje recibí un ramo de flores de 2 millones de pesos. O sea, nosotros nos amábamos", detalló movilizada.

Yanina Latorre la interrumpió: "Por ahí es pendejo y quiere salir de joda", dijo. "Y yo lo conocí así, la verdad, la felicidad de él es sus amigos, no es un villano por eso", respondió la cantante de RKT.

Los seguidores no tardaron en percibir que ese obsequio era el mismo que incluyó un muñeco de Stich, que el cantante le dio antes de viajar a los Estados Unidos para seguir los partidos de la Selección argentina. "Malcriando a mi novia antes de que me pierda por el Mundial", escribió el cantante Luck Ra en su Tik Tok junto al video de su exnovia.

Captura: redes sociales

Frente a las preguntas del conductor y Yanina Latorre, Joaquina mencionó cómo era su vínculo con la mejor amiga de su ex, Tuli Acosta, señalada como la tercera en discordia. "Yo no dudo de la amistad de ellos, son re amigos. Solo siento que la confianza de mejores amigos, cuando entra una pareja, hay límites que, tal vez, para nosotros los adultos son obvios, que tal vez para ellos no lo eran. Yo no pienso que ellos hayan actuado conmigo desde la maldad. Pienso que ellos actuaron para ellos y por ellos y se olvidaron de que tal vez eso a mí me podía doler", expresó.

"ACTUARON POR ELLOS Y SE OLVIDARON DE MÍ"



La Joaqui habló en PH sobre su dolorosa separación de Luck Ra y la tensión con Tuli Acosta: "Mi duelo es entender que la persona que yo amo no me ama".

pic.twitter.com/KqpCAZSFdh — Vía País (@ViaBsAscomar) August 10, 2026

Luck Ra filtró todo tras los rumores de que le fue infiel a La Joaqui con Tuli Acosta: "Para la gente que no sabe"

Frente a la catarata de especulaciones y comentarios que surgieron en las redes sociales, el popular cantante cordobés optó por hacer un descargo público para fijar postura. A través de sus perfiles, el artista reclamó que se respete su intimidad en este complejo contexto afectivo.

En un mensaje directo colgado en sus historias de Instagram, el músico expresó su firme intención de transitar el proceso de separación lejos de las polémicas públicas. Asimismo, aprovechó para corregir datos erróneos sobre su vida personal que circulaban en los medios. "Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz", sentenció con contundencia.

Uno de los trascendidos con mayor repercusión tras la distancia definitiva con La Joaqui apuntaba a un presunto romance con la bailarina e influencer Tuli Acosta. Frente al crecimiento de estas versiones de engaño, el joven cuartetero decidió romper el silencio de manera categórica para desmentir cualquier tipo de amor con la bailarina y limpiar su imagen ante el público.

Sin rodeos dialécticos, el cantante aclaró de primera mano la naturaleza del vínculo con Tuli Acosta para frenar la ola de desinformación: "Ya soy adulto. Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada". Con estas palabras, el músico intentó dar por finalizado el escándalo mediático y dejar en claro que no existió ninguna infidelidad en el fin de su pareja.