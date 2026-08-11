11 de agosto de 2026 Inicio
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Otro robo en Lanús: delincuentes le dispararon a su novia y él salió a perseguirlos

Los ladrones habían abordado a la joven con la intención de robarle el auto. Si bien resultó baleada, afortunadamente está fuera de peligro.

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Una joven fue baleada por delincuentes que querían robarle el auto.

Un joven persiguió a delincuentes luego de que balearan a su novia. El episodio ocurrió un domingo alrededor de las 20:30 en la intersección de la calle Blanco Encalada al 1900, en Lanús.

Otro fin de semana de miedo en Lanús con robos y agresiones con armas de fuego.
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Un matrimonio con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires había acudido a visitar a una amiga llamada Daniela. Al momento de despedirse en la puerta del domicilio, fueron interceptados al voleo por tres asaltantes, dos de los cuales cubrían sus rostros con pasamontañas.

Durante el ataque, los delincuentes robaron el vehículo de las víctimas y se quedaron con pertenencias personales, incluyendo carteras, documentos, tarjetas de crédito y teléfonos celulares. En medio de la secuencia, se generó un forcejeo entre el conductor y uno de los agresores.

En ese contexto, se produjo un disparo que impactó en la pierna de la pareja del automovilista, quien cayó tendida sobre la calzada. El novio de la joven intentó defenderla y llegó a golpear a uno de los ladrones, mientras los otros dos retenían a la víctima en el suelo para evitar que solicitara auxilio.

La joven fue asistida por el servicio de emergencias y trasladada a un centro médico. Afortunadamente, la herida no fue de gravedad, por lo que recibió el alta horas más tarde. Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga en el vehículo sustraído y hasta el momento permanecen prófugos. La secuencia del hecho quedó registrada por una cámara de seguridad privada de la zona.

Robo en Lanús: el testimonio de los vecinos

La cobertura en el lugar del hecho recogió las impresiones y testimonios de los residentes de la zona, quienes expresaron su preocupación por la reiteración de hechos delictivos.

"Seguro estamos con miedo. Todos, todos los vecinos. Siempre pasa algo, robos de todo tipo. A la policía los vemos pasar, pero siguen robando. Como en todos lados pasa algo similar, mencionó Analía en diálogo con Mariela López Brown para C5N.

Analía es la residente que aparece en las filmaciones corriendo hacia la esquina tras escuchar la detonación para brindar asistencia a la joven herida: "Salí corriendo a asistir a la chica. En el momento uno no sabe si es una chica, un chico o un delincuente; uno sale a ayudar. La ambulancia y la policía vinieron rapidísimo y la llevaron rápido."

"La situación está complicada como en todos lados. Tratamos de salir con tranquilidad, si no no podríamos salir de casa, pero entre todos los vecinos nos damos una mano y nos avisamos por grupos de WhatsApp", cerró.

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