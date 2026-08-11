Habló Brian Lanzelotta, exGran Hermano, tras ser estafado en $17 millones: "Me arruinaron"

El exparticipante de Gran Hermano cayó en la trampa de un supuesto comprador de Mendoza que pidió un camión de rollos de papel higiénico de la pyme familiar y no pagó ni un peso.

El exparticipante de GH fue víctima de una estafa en la empresa familiar de insumos de limpieza.

El ex Gran Hermano Brian Lanzelotta cayó en la trampa de los estafadores que lo dejaron prácticamente sin nada. Fingieron una compra y se fueon sin pagar la suma d e $17 millones de la pyme familiar: "Tengo todos los datos de éstos... Me arruinaron".

Un supuesto cliente se contactó con la empresa de papel higiénico que tiene el músico y encargó 3.800 bolsones de mercadería con una entre express en 7 días. "Trabajo con mi pareja no tengo empleados por lo que molestamos a todos, y hasta los vecinos para hacer la entrega" detalló en C5N.

"Cuando llegó el camión hablo con el supuesto Mario y le reclamé que el pago no estaba", en ese momneto le dicen que todavía no había impactado y siguen adelante con el negocio. "Cargué el camión con 4 o 5 pallets y volví a reclamar por la transferencia". Mientras el tiempo pasaba, empezaron a sospechar pero le dieron un comprobante. Ahí salió la mercaderái con destino a Mendoza.

A la hora, la pareja de Lanzzelotta se dio cuenta que el pago seguía sin impactar. " Del banco de origen, el CUIT de la empresa y el DNI no correspondían a ningún cliente", fue el mensaje que confirmó que algo andaba mal. El descargo de los estafadores era que fue "un error de la contadora en el número del DNI".

"Fue el sábado, y tenían todo el speach armado para estafar" , mientras deslindó de responsabilidad al transportista, ya que el camionero está aportando datos para que los detengan: "Ahora están ofreciendo los bolsones míos", resaltó el famoso que fue estafado en su depósito de insumos para limpieza.

El abogado de Lanzelotta, Gastón Jordanes, habló en De una, en C5N, y aseguró que "aportamos un montón de pruebas y tenemos localizados quién lo está vendiendo". En este sentido, subrayó que hay gente que vio el video que se volvió viral y que están ayudando al mediático para sumarle datos para poder dar con los ladrones.

"El camionero llegó a Mendoza y lo descargó, y uno otro que hizo el trasbordo. Y tenemos individualizado al mayorista que está vendiendo el producto", sobre la investgación que sigue la Fiscalía N°3 de San Martín. A su vez, dejó su contacto (1160518959) para quien pueda aportar más datos sobre el caso.

Brian Lanzelotta: de Gran Hermano al mundo emprendedor

Brian Lanzelotta aseguró que está alejado de la música y el espectáculo. porque hoy no es "convocante". En la entrevista con C5N detalló sobre los medios: "Voy a ir adonde me sirve y adonde me sume. Hoy no soy el artista más convocante ni el número uno y con la música sólo se labura el fin de semana".

Lanzelotta es cantautor, y se hizo conocido por haber participado del reality show Gran Hermano. En el 2015 lanza dos álbumes El Comienzo y Es Posible. En el 2016, se hace mas conocido con los sencillos como Ya Me Enteré y Vete.