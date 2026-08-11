11 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de agosto

El oficial minorista cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación luego de un inicio de semana sin cambios.

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El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

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El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana sin cambios, mientras el Banco Central (BCRA) compra divisas a un ritmo menor que en julio.

El dólar oficial comenzó agosto con una ligera alza.
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El dólar arrancó la semana al alza y cerró a $1.520 en el Banco Nación

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

El BCRA sostiene su intervención en bonos para administrar la volatilidad cambiaria, mientras el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas y de los instrumentos vinculados al dólar. Sin embargo, el foco ya no está solamente en el comportamiento diario del tipo de cambio, sino también en la evolución de la demanda privada de divisas y en cómo puede comportarse a medida que avance el segundo semestre y el mercado comience a incorporar con mayor fuerza el escenario electoral de 2027.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.515 para la compra y a $1.535 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.496 tras picos de $1.500.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.976.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.584,87 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.526,26.

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