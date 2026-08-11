Pepe Chatruc contó la verdad sobre su separación de Sabrina Rojas y un detalle no pasó desapercibido El exfutbolista reveló su versión sobre la ruptura con la conductora y un dato llamó la atención, ya que podría ser uno de los motivos detrás del fin de la pareja. Agregar C5N en









Pepe Chatruc reveló su verdad sobre la separación con Sabrina Rojas.

Luego de las declaraciones de Sabrina Rojas, Pepe Chatruc habló con Yanina Latorre y reveló nuevos detalles sobre su separación de la conductora. En medio de su testimonio, un dato no pasó desapercibido y llamó la atención de todos, ya que podría ser uno de los motivos detrás de la ruptura.

En una entrevista con SQP, el exfutbolista habló sobre la inesperada separación y dejó en claro que no pasó nada particular entre ellos, sino un conjunto de cosas. "Son momentos difíciles. Las cosas no funcionaron como uno quería, pero sí la pasamos muy bien, tengo un lindo recuerdo y ahora quedamos con una buena relación, y ella sabe que puede contar conmigo para lo que sea", expresó.

En ese sentido, reconoció algunos de los motivos que habrían generado un distanciamiento entre ambos. Sin embargo, un detalle sobre su estadía durante el Mundial llamó especialmente la atención, ya que podría haber sido uno de los detonantes de la separación. "Sí hubo distancias. También en el Mundial yo tuve mucho trabajo y estaba con poca batería, y eso a veces afecta", reconoció.

"Es una mujer increíble y yo lo disfruté mucho", expresó sobre el corto vínculo que mantuvo con Sabrina. Si bien la nota empezó buenos términos, al finalizar Pepe se mostró incomodo. "La pasamos bárbaro, pero ya está. Por ahí hubo algún desencuentro y lo más maduro, a esta altura de nuestras vidas, es proponer tiempo y seguir para adelante", concluyó.

JOSÉ CHATRUC SEPARADO DE SABRINA ROJAS#SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/sMc1yRDheL — América TV (@AmericaTV) August 11, 2026 Sabrina Rojas y su palabra sobre la separación con Pepe: "La magia se desvaneció" La conductora Sabrina Rojas confirmó su separación del exfutbolista José Chatruc luego de seis meses de noviazgo y reconoció que "hubo una magia que se desvaneció" en la relación, aunque le bajó el tono al distanciamiento y remarcó que "cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas".