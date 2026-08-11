Pepe Chatruc contó la verdad sobre su separación de Sabrina Rojas y un detalle no pasó desapercibido

Luego de las declaraciones de Sabrina Rojas, Pepe Chatruc habló con Yanina Latorre y reveló nuevos detalles sobre su separación de la conductora. En medio de su testimonio, un dato no pasó desapercibido y llamó la atención de todos, ya que podría ser uno de los motivos detrás de la ruptura.
En una entrevista con SQP, el exfutbolista habló sobre la inesperada separación y dejó en claro que no pasó nada particular entre ellos, sino un conjunto de cosas. "Son momentos difíciles. Las cosas no funcionaron como uno quería, pero sí la pasamos muy bien, tengo un lindo recuerdo y ahora quedamos con una buena relación, y ella sabe que puede contar conmigo para lo que sea", expresó.
En ese sentido, reconoció algunos de los motivos que habrían generado un distanciamiento entre ambos. Sin embargo, un detalle sobre su estadía durante el Mundial llamó especialmente la atención, ya que podría haber sido uno de los detonantes de la separación. "Sí hubo distancias. También en el Mundial yo tuve mucho trabajo y estaba con poca batería, y eso a veces afecta", reconoció.
"Es una mujer increíble y yo lo disfruté mucho", expresó sobre el corto vínculo que mantuvo con Sabrina. Si bien la nota empezó buenos términos, al finalizar Pepe se mostró incomodo. "La pasamos bárbaro, pero ya está. Por ahí hubo algún desencuentro y lo más maduro, a esta altura de nuestras vidas, es proponer tiempo y seguir para adelante", concluyó.
Sabrina Rojas y su palabra sobre la separación con Pepe: "La magia se desvaneció"
La conductora Sabrina Rojas confirmó su separación del exfutbolista José Chatruc luego de seis meses de noviazgo y reconoció que "hubo una magia que se desvaneció" en la relación, aunque le bajó el tono al distanciamiento y remarcó que "cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas".
En la red social Instagram, Rojas expuso su separación del exjugador con una reflexión: "Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos más juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla. José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en los últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin".
Ella venía de una separación escandalosa con Luciano Castro, con quien tuvo dos hijos, y vivió un romance breve con el Tucu López. Por su parte, Chatruc es padre de tres hijos de sus dos matrimonios anteriores.
Los famosos atravesaban una etapa de gran exposición después de que confirmaran que los unía un vínculo amoroso. Primero fueron vistos cenando en un restaurante y dijeron que eran "amigos". Tras varios meses de rumores, la relación se formalizó recientemente en 2026, y la pareja compartió una escapada romántica a Brasil sin ocultarse de las cámaras.