Leandro Paredes explicó por qué Boca pudo sacar dos veces del medio ante Recoleta El Xeneize dio inicio a los dos tiempos ante Recoleta, lo que generó gran confusión. El capitán contó al final del partido que los jugadores se dieron cuenta de lo ocurrido y subrayó por qué siguieron la indicación. Por Agregar C5N en









La explicación de Leandro Paredes ante el insólito error del arbitro que permitió a Boca sacar dos veces del medio

Leandro Paredes fue consultado al final del partido entre Boca y Recoleta por una de las situaciones más insólitas de la jornada: el equipo argentino sacó del medio tanto al comienzo del encuentro como en el inicio del segundo tiempo, algo que no correspondía porque el conjunto paraguayo debía poner la pelota en juego tras el entretiempo.

El capitán de Boca fue claro al explicar lo sucedido. “El árbitro dijo 'saca Boca' y sacamos”, señaló Paredes cuando le preguntaron por la situación. El mediocampista reconoció que dentro de la cancha se dieron cuenta del error, pero decidieron seguir las indicaciones del árbitro.

LEANDRO PAREDES



"Nos dimos cuenta que sacamos 2 veces del medio.



El árbitro dijo que sacaba #Boca y SACAMOS".pic.twitter.com/2o93ZWelHC — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 12, 2026 La particular escena se produjo en un partido que comenzó complicado para el Xeneize. A los cinco minutos, Pedro Ríos sacó un remate que se desvió en Leandro Lozano y dejó sin posibilidades al arquero Álvaro Montero. Así, Recoleta se puso rápidamente en ventaja.

No fue la única polémica de la noche que protagonizó el chileno Piero Maza Gómez, quien, sobre el cierre del primer tiempo, expulsó a Wilfrido Báez después de pegar un codazo a Flores y dejó a Recoleta con diez jugadores. En el ST, también echó a Dairon Mosquera por doble amarilla.

Con dos hombres más, el conjunto dirigido por Arruabarrena pasó a controlar el desarrollo del encuentro y consiguió dar vuelta el marcador. Ascacíbar marcó el empate, mientras que Delgado y Flores completaron la remontada para establecer el 3-1 definitivo.