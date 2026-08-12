12 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de agosto

El oficial minorista cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación, en una semana que se mueve a la baja.

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El dólar oficial retrocedió en el inicio de la semana.

El dólar oficial retrocedió en el inicio de la semana.

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El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación, luego de un retroceso de $5 en la rueda del martes, mientras el Banco Central (BCRA) compra divisas a un ritmo menor que en julio.

Las Letras Intransferibles fueron creadas en 2006 y se usaron para financiar el pago de deuda externa con reservas.
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Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

El BCRA sostiene su intervención en bonos para administrar la volatilidad cambiaria, mientras el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas y de los instrumentos vinculados al dólar. Sin embargo, el foco ya no está solamente en el comportamiento diario del tipo de cambio, sino también en la evolución de la demanda privada de divisas y en cómo puede comportarse a medida que avance el segundo semestre y el mercado comience a incorporar con mayor fuerza el escenario electoral de 2027.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.490,50 tras picos de $1.500.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.610,41 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.523,84.

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