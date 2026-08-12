Chau a la Red SUBE: una por una, todas las combinaciones de trenes, subtes y colectivos que dejan de tener descuento

Desde el 1° de agosto, la red de transporte público del AMBA sufrió cambios que impactan directamente en el bolsillo de los millones de pasajeros que se mueven día tras día. Cuáles son las conexiones que ya no tendrán tarifas reducidas.

Red SUBE: las conexiones que ya no funcionan en el AMBA.

El esquema de la Red SUBE se reconfiguró de manera drástica luego de la la decisión del Gobierno Nacional de dejar de financiar los transbordos entre distintas jurisdicciones. Cuáles son las combinaciones de trenes, subte y colectivo que ya no funcionan.

Aunque la Ciudad de Buenos Aires absorbió de manera temporal el costo de estas bonificaciones, finalmente resolvió limitar los subsidios y mantener el beneficio únicamente en los trayectos pertenecientes a su propio sistema local.

Esta reestructuración implica que el conocido beneficio del 50% de descuento en el segundo viaje y del 75% a partir del tercero, siempre dentro de los 120 minutos , dejó de aplicarse de forma generalizada. El impacto de la medida recae con mayor fuerza en aquellos pasajeros que usan transportes entre provincia y Capital.

Uno de los puntos que genera mayor confusión entre los usuarios es que el beneficio a hora depende directamente del orden en que se abordan los medios de transporte.

Por ejemplo, quien inicia su trayecto en un colectivo porteño y luego combina con un tren mantiene la tarifa reducida en el segundo tramo. Sin embargo, el beneficio se pierde por completo en el sentido inverso: el pasajero que toma primero el tren y luego aborda un colectivo de la Ciudad debe abonar el segundo boleto a tarifa plena.

Una asimetría similar ocurre con la red de subtes. Si el recorrido comienza en el subte y luego se realiza un transbordo hacia un tren o colectivo porteño, el descuento se aplica. Por el contrario, la combinación tren hacia subte quedó completamente excluida de la integración tarifaria.

El tren mantiene el beneficio para sus pasajeros

Se cortaron los trasbordos entre Provincia y Ciudad

La desconexión más severa afecta a los usuarios que viajan diariamente desde el Conurbano bonaerense hacia la Capital Federal. Concretamente, dejaron de funcionar los descuentos cruzados entre los colectivos provinciales o municipales y las líneas que circulan exclusivamente dentro de CABA, independientemente de cuál se tome en primer lugar. La misma restricción aplica a la combinación entre colectivos provinciales y la red de subte.

En contraposición, se conservan las bonificaciones para los viajes que combinan líneas de colectivo porteñas con líneas de jurisdicción nacional, en ambos sentidos, así como los transbordos internos dentro del mismo sistema porteño (colectivo CABA con colectivo CABA, o subte con subte).

Esta reorganización deja un panorama fragmentado en el transporte urbano: mientras las conexiones internas dentro de la red porteña o exclusivamente nacionales preservan la bonificación, miles de trabajadores y estudiantes que ingresan a la Ciudad iniciando su trayecto en trenes o colectivos de la provincia sufren el impacto directo en el costo final de su pasaje diario.

La combinación subte-subte sigue vigente. Télam

Red SUBE: una por una, cuáles son las conexiones que ya no funcionan

Tren con colectivo CABA

Colectivo provincial o municipal con colectivo CABA, y en sentido inverso

Subte con colectivo provincial o municipal, y en sentido inverso

Tren con subte

Red SUBE: una por una, cuáles son las conexiones que siguen vigentes