11 de agosto de 2026 Inicio
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Boca dio una muestra de personalidad y le ganó 3-1 a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize empezó abajo en el marcador pero se impuso con goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores en el Tomás Adolfo Ducó e incluso pudo haber conseguido una diferencia mayor, por lo que quedó bien parado de cara a la vuelta de la próxima semana. El equipo paraguayo finalizó el partido con nueve futbolistas por las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera.

Nicolás Panni
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Nicolás Panni
Boca derrotó a Recoleta de Paraguay.

Boca derrotó a Recoleta de Paraguay.

Copa Sudamericana

Boca derrotó 3-1 a Recoleta en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que obtuvo un resultado favorable de cara al encuentro de vuelta. Los goles del Xeneize fueron convertidos por Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores, mientras que Pedro Ríos había abierto el marcador en el primer tiempo para los paraguayos. El equipo visitante terminó con nueve futbolistas ya que fueron expulsados Wilfrido Báez y Dairon Mosquera.

Boca le ganó 3-1 a Recoleta en el estadio de Huracán.
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El conjunto local comenzó con un dominio del partido basado en las intervenciones de Leandro Paredes, su principal figura, quien intentó asociarse con Delgado y Ascacíbar para ceder la pelota a los delanteros. Sin embargo, el Xeneize sufrió un cachetazo a los 5 minutos cuando Ríos remató de zurda desde afuera, el balón se desvió en Leandro Lozano y descolocó a Álvaro Montero, quien no pudo evitar el tanto.

En este marco, la primera reacción de Boca ocurrió mediante Tomás Aranda, mediante un disparo atrapado por Nelson Ferreira. El juvenil volvió a ser la manija del equipo entre los mediocampistas defensivos y el ataque, aunque en algunas jugadas se desempeñó sobre los carriles externos del campo de juego para conectarse con Flores, quien no gravitó de la misma forma que en otros partidos pese a su gol, ya que Recoleta cierra los espacios defensivos.

El Xeneize dominó ampliamente el juego en el primer tiempo pero se topó con la situación que le ocurrió en varios de los últimos partidos: la falta de efectividad. Un cabezazo de Ascacíbar, otro de Ayrton Costa, un disparo de Aranda y uno de Miguel Merentiel no alcanzaron para que el equipo igual el cruce, mientras que el conjunto paraguayo buscó aprovechar los desequilibrios en el fondo del conjunto de Arruabarrena, marcados por los desacoples entre Lautaro Di Lollo y Costa.

Las dificultades de Boca para finalizar con gol las acciones se vieron reflejadas especialmente con una doble chance protagonizada por Merentiel y Delgado. Primero, el uruguayo intentó con un cabezazo que pegó en el palo y después el mediocampista probó de afuera pero la pelota se estrelló en el travesaño. El elenco de La Ribera buscaba por todos lados y no encontraba los caminos a pesar de tener una gran intensidad en el último tercio de la cancha.

Por su parte, el visitante tuvo una posibilidad para ampliar el marcador con un mano a mano de Aldo González bloqueado por Montero, quien sumó confianza con su intervención luego de dejar dudas en el gol. Sin embargo, los paraguayos sufrieron un duro golpe luego de la expulsión a Báez, quien golpeó insólitamente con su codo a Flores en el tiempo adicionado de la primera parte.

Boca se impuso en el estadio de Huracán.

Boca se impuso en el estadio de Huracán.

El segundo tiempo fue tranquilizador para el Xeneize, ya que encontró la contundencia que le faltaba. Arruabarrena desarmó la línea de cuatro defensores y sacó en el entretiempo a Lautaro Blanco para sumar a Sebastián Villa en la delantera. A los 4 minutos del complemento, Ascacíbar remató de volea después de un centro del colombiano y quebró la resistencia del equipo paraguayo, mientras que también sentenció su cuarto gol consecutivo.

En tanto, a los 6 minutos, el conjunto de La Boca dio vuelta el partido a través de un cabezazo de Delgado, quien se filtró entre los defensores de Recoleta y convirtió el gol luego de un centro de Villa, cuyo ingreso fue determinante en el partido debido a que el visitante no encontró un método para anular su injerencia.

Boca mantuvo el pie en el acelerador y a los 17 minutos Flores convirtió un golazo con un violento remate de media distancia luego de un taco de Merentiel, quien otra vez fue errático en las situaciones que tuvo pero sus apariciones fueron clave en los goles del local.

Recoleta recibió otro cachetazo debido a que Mosquera fue expulsado a los 24 minutos, por lo que los paraguayos finalizaron el encuentro con nueve jugadores. Esta situación, además de los agrupamientos entre Paredes, Delgado, Ascacíbar y Aranda, fueron los factores más importantes en el control del juego del equipo de Arruabarrena.

En este marco, Lozano tuvo una chance para anotar en el Xeneize mediante un disparo de zurda con el que la serie hasta podría haberse liquidado en el estadio de Huracán, pero la pelota pegó en el travesaño. Recoleta, ya resignado por el resultado y por contar con dos futbolistas menos, intentaba aguantar en la línea defensiva para que la diferencia no sea todavía mayor.

Con el resultado, Boca quedó bien parado de cara al cruce de vuelta, que se disputará el martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. Previamente, el Xeneize enfrentará a Platense el sábado desde las 21:15 en el estadio Ciudad de Vicente López por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

Los goles de Boca vs. Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Boca vs. Recoleta: formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Wilfrido Báez, Juan Franco, Ronal Domínguez, Pedro Ríos; Paul Charpentier, Aldo González. DT: Jorge González.
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