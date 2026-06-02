Femicidio de Agostina Vega: el testimonio clave de la ex de Barrelier, quien prestó el auto que usó el asesino

Soledad, expareja del acusado por el femicidio de Agostina Vega, relató por primera vez qué ocurrió cuando Claudio Barrelier le pidió el Ford Ka que es analizado por la Justicia.

Femicidio de Agostina: testimonio clave de la ex de Barrelier sobre el auto utilizado por el asesino

En las últimas horas se conoció un testimonio que podría ser clave para reconstruir los movimientos de Claudio Barrelier el día de la desaparición de Agostina Vega , en el marco de la causa que investiga el femicidio de la adolescente. Se trata de declaraciones realizadas por Soledad , expareja del acusado y propietaria del Ford Ka que actualmente es sometido a peritajes judiciales.

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En una entrevista televisiva, la mujer aseguró que nunca sospechó del uso que Barrelier podría darle al vehículo . “Nunca jamás me imaginé esto que pasó” , afirmó, y sostuvo que durante la relación su expareja le mintió desde el primer momento y que la utilizó emocionalmente.

Soledad explicó que era habitual que Barrelier manejara su auto, por lo que no le resultó extraño cuando se lo pidió prestado. Sin embargo, admitió que le llamó la atención el acercamiento porque ambos se habían distanciado días antes. Según contó, habían dejado de verse tras una discusión , aunque continuaban manteniendo algunos contactos telefónicos.

La mujer recordó que el acusado insistió varias veces para conseguir el vehículo y le dijo que necesitaba llevar ropa a un familiar. La noche anterior ella se negó, pero finalmente accedió el lunes feriado. “Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación” , relató.

De acuerdo con su versión, Barrelier pasó más de una hora fuera de su casa con el Ford Ka. Como no respondía los llamados, comenzó a preocuparse. “Pensé que me había robado el auto”, señaló.

Cuando regresó, Soledad dijo que no observó nada fuera de lo común en el interior del vehículo, salvo olor a cigarrillo. Más tarde, ambos realizaron algunas compras y, durante esa jornada, recibieron la visita del padre de Agostina, que buscaba información sobre el paradero de su hija.

La mujer aseguró que presenció la conversación y que le llamó la atención la seguridad con la que Barrelier respondió las preguntas. Según recordó, “no titubeó en ningún momento” y habló con una firmeza que hizo que sus explicaciones resultaran creíbles para quienes lo escuchaban.

Ese mismo día, Soledad lo llevó hasta su vivienda en barrio Cofico, donde horas antes se había realizado un allanamiento. Mientras tanto, los investigadores intentan determinar el recorrido exacto que hizo el Ford Ka durante el tiempo que estuvo en poder de Barrelier.

El acusado continúa detenido mientras avanzan las pericias sobre el automóvil y el análisis de las comunicaciones telefónicas incorporadas al expediente.