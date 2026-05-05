5 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta por la falta de figuritas del Mundial: aseguran que la distribución se regularizará en las próximas horas

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) advirtió que están al tanto de la situación, afirmó que se normalizará y retomará las vías de comercialización habituales entre el jueves y el viernes de esta semana.

Martín Talavera
Por
Martín Talavera
Los paquetes de figuritas del Mundial

Los paquetes de figuritas del Mundial, según UKRA, deberían venderse a $1.500 en kioscos.

Redes sociales

A poco más de un mes del comienzo del Mundial 2026, la historia se repite como en 2022: existe faltante de paquetes de figuritas en los kioscos y los comerciantes reclaman que algunos distribuidores o comercios electrónicos acapararon la venta masiva y deben recurrir a vías alternativas para conseguir los productos, lo cual puede encarecer el valor final. De todas formas, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (URKA) aclaró que el reparto en kioscos "debería normalizarse" durante esta semana.

El Mundial 2026 se llevará a cabo en estadios de Estados Unidos, México y Canadá.
Te puede interesar:

El banco que acertó los últimos tres campeones predijo quién ganará el Mundial 2026

El furor que causó en niños, jóvenes e, incluso, adultos el lanzamiento del álbum se transformó en polémica por la distribución poco equitativa que existe entre los involucrados. El vicepresidente de URKA, Ernesto Acuña, advirtió que se suma otra problemática en el valor del paquete, ya que, el fabricante Panini, sugiere un precio final de $1.500. Sin embargo, algunos distribuidores lo comercializan directamente al consumidor por un monto de hasta $15.000 cada paquete.

Álbum Mundial 2026
La versión tapa dura del álbum de figuritas del Mundial 2026.

La versión tapa dura del álbum de figuritas del Mundial 2026.

En esa línea, muchos comercios minoristas tampoco pueden ofrecer el precio recomendado porque el producto que consiguen sobrepasa dicho valor y deben trasladarlo al comprador. Esto sucede porque los canales de comercialización entre el fabricante y el kiosco están difusos porque muchos distribuidores monopolizaron la venta.

Para transmitir tranquilidad a los pequeños comercios, Acuña envió un comunicado en el que confirmó la pronta solución al reclamo de los kiosqueros. "Esta semana desde la Cámara empezamos a repartir a todos los kioscos del país las figuritas que nos cedió Panini", señaló el representante en diálogo con C5N.

En cuanto a los altos valores que deben pagar algunos kiosqueros para adquirir los paquetes por canales alternativos, Acuña confirmó que desde UKRA están al tanto y subrayó: "Sabemos que a los kioscos les están llegando más caras las figuritas y no por los canales habituales".

El hombre aclaró que llevará tiempo la normalización para que los paquetes lleguen a todos los rincones del país, pero está encaminada. "Les pedimos a los colegas kiosqueros que esperen unas horas más. Que este fin de semana se normaliza todo a medida que Panini nos entrega figuritas", cerró.

Mundial 2026: lanzan el "Tinder" para canjear figuritas

La fiebre por completar el álbum oficial de la Copa del Mundo ahora cuenta con una aplicación clave ante la dificultad de conseguir los figuritas faltantes en los puntos de venta. Se trata de Stickerswap, una plataforma diseñada por un estudiante marplatense que conecta a los coleccionistas según su ubicación.

El sistema funciona con geolocalización y permite a los usuarios cargar su inventario de repetidas para encontrar coincidencias exactas con personas que vivan en la misma zona. De esta manera, el software automatiza la búsqueda de piezas difíciles y facilita el encuentro físico para concretar los intercambios.

Stickerswap
Valentín Señorans, el creador de Stickerswap, cursa Ingeniería Informática en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Valentín Señorans, el creador de Stickerswap, cursa Ingeniería Informática en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Además de los canjes, la app cuenta con un foro donde la comunidad comparte datos reales sobre los comercios con stock disponible de paquetes. Esta función ayudará a esquivar los sobreprecios de la reventa y permitirá que los fanáticos se organicen entre sí para completar su colección.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En lo deportivo, se clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026, reafirmando su protagonismo regional.

Clasificado al Mundial 2026: en qué parte de África está Túnez y con qué países limita

Será su segunda participación mundialista, integrando el Grupo B junto a Canadá, Suiza y Qatar, con el objetivo de mejorar su desempeño de 2014.

Dónde se encuentra Bosnia y Herzegovina, el país que eliminó a Italia y disputará el Mundial 2026

Jordania disputará por primera vez una Copa del Mundo.
play

Será rival de la Selección argentina en el Mundial 2026 y lo suspendieron de por vida por pegarle a un árbitro

rival en el mundial 2026: con cuantos paises limita austria

Rival en el Mundial 2026: con cuántos países limita Austria

Solo existe un antecedente entre ambos seleccionados.

El particular antecedente de Argentina contra Argelia, el rival con el que debutará en el Mundial 2026

Selecciones con menor ranking en el Mundial 2026.

Una por una, estas son las peores selecciones rankeadas que juegan el Mundial 2026

Rating Cero

A veces hay que escuchar lo que uno necesita, confesó Ivana Icardi a sus seguidores.

Ivana Icardi mostró su transformación tras una cirugía estética y revolucionó las redes

Jonas Brothers: Nick, Joe y Kevin.

¿Tini Stoessel al escenario? El guiño de los Jonas Brothers en la previa de su primer show

La familia del jugador reveló la noticia que sacudirá emocionalmente la casa.

Gran Hermano analiza romper el aislamiento para darle una fuerte noticia a un participante

Keith Richards, Mick Jagger y Ronnie Wood, más vigentes que nunca.

Los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de Foreign Tongues, su nuevo álbum

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

La confesión de Benjamín Vicuña sobre Esteban Lamothe: "Son los chapes más violentos que he tenido en ficción"

El músico es reconocido por combinar sastrería, referencias culturales y teatrales.

La impresionante transformación de Bad Bunny para la Met Gala 2026

últimas noticias

El Mundial 2026 se llevará a cabo en estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

El banco que acertó los últimos tres campeones predijo quién ganará el Mundial 2026

Hace 12 minutos
Chicho Serna y Neymar.

Sorpresa en Boca: Chicho Serna reveló que Neymar fue ofrecido antes del Mundial de Clubes

Hace 13 minutos
play

Juicio por la muerte de Maradona: uno por uno, los daños que reveló la autopsia

Hace 19 minutos
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y desempleo Plan 2, este miércoles 6 de mayo

Hace 20 minutos
Boca visita a Barcelona en Ecuador.

Bajo una lluvia torrencial, Boca iguala con Barcelona en Ecuador por la Copa Libertadores

Hace 22 minutos