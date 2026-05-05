Alerta por la falta de figuritas del Mundial: aseguran que la distribución se regularizará en las próximas horas

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) advirtió que están al tanto de la situación, afirmó que se normalizará y retomará las vías de comercialización habituales entre el jueves y el viernes de esta semana.

A poco más de un mes del comienzo del Mundial 2026 , la historia se repite como en 2022: existe faltante de paquetes de figuritas en los kioscos y los comerciantes reclaman que algunos distribuidores o comercios electrónicos acapararon la venta masiva y deben recurrir a vías alternativas para conseguir los productos, lo cual puede encarecer el valor final. De todas formas, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (URKA) aclaró que el reparto en kioscos "debería normalizarse" durante esta semana.

El furor que causó en niños, jóvenes e, incluso, adultos el lanzamiento del álbum se transformó en polémica por la distribución poco equitativa que existe entre los involucrados. El vicepresidente de URKA, Ernesto Acuña, advirtió que se suma otra problemática en el valor del paquete, ya que, el fabricante Panini, sugiere un precio final de $1.500. Sin embargo, algunos distribuidores lo comercializan directamente al consumidor por un monto de hasta $15.000 cada paquete.

En esa línea, muchos comercios minoristas tampoco pueden ofrecer el precio recomendado porque el producto que consiguen sobrepasa dicho valor y deben trasladarlo al comprador. Esto sucede porque los canales de comercialización entre el fabricante y el kiosco están difusos porque muchos distribuidores monopolizaron la venta.

Para transmitir tranquilidad a los pequeños comercios, Acuña envió un comunicado en el que confirmó la pronta solución al reclamo de los kiosqueros. "Esta semana desde la Cámara empezamos a repartir a todos los kioscos del país las figuritas que nos cedió Panini", señaló el representante en diálogo con C5N.

En cuanto a los altos valores que deben pagar algunos kiosqueros para adquirir los paquetes por canales alternativos, Acuña confirmó que desde UKRA están al tanto y subrayó: "Sabemos que a los kioscos les están llegando más caras las figuritas y no por los canales habituales".

El hombre aclaró que llevará tiempo la normalización para que los paquetes lleguen a todos los rincones del país, pero está encaminada. "Les pedimos a los colegas kiosqueros que esperen unas horas más. Que este fin de semana se normaliza todo a medida que Panini nos entrega figuritas", cerró.

Mundial 2026: lanzan el "Tinder" para canjear figuritas

La fiebre por completar el álbum oficial de la Copa del Mundo ahora cuenta con una aplicación clave ante la dificultad de conseguir los figuritas faltantes en los puntos de venta. Se trata de Stickerswap, una plataforma diseñada por un estudiante marplatense que conecta a los coleccionistas según su ubicación.

El sistema funciona con geolocalización y permite a los usuarios cargar su inventario de repetidas para encontrar coincidencias exactas con personas que vivan en la misma zona. De esta manera, el software automatiza la búsqueda de piezas difíciles y facilita el encuentro físico para concretar los intercambios.

Stickerswap Valentín Señorans, el creador de Stickerswap, cursa Ingeniería Informática en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Redes sociales

Además de los canjes, la app cuenta con un foro donde la comunidad comparte datos reales sobre los comercios con stock disponible de paquetes. Esta función ayudará a esquivar los sobreprecios de la reventa y permitirá que los fanáticos se organicen entre sí para completar su colección.