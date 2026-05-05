La impresionante transformación de Bad Bunny para la Met Gala 2026

El compositor deslumbró en las escalinatas del Museo Metropolitano de Nueva York para representar la erosión del tiempo ante la inmortalidad de las prendas.

Bad Bunny asistió a la Gala del Met 2026 con un traje negro de Zara y con un maquillaje que lo hacía parecer 50 años mayor: el "Conejo Malo" se transformó en un hombre de 82 años.

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El artista de 32 años bromeó en la alfombra roja sobre su vestimenta, que le llevó "53 años", y armó un look con un esmoquin negro a medida que él mismo diseñó en colaboración con la cadena de moda de España.

"La moda envejece, pero el arte no caduca. El cuerpo envejece, pero uno va evolucionando cada día. Por lo menos, yo trato de ser una mejor persona cada día", reflexionó sobre la erosión física y la inmortalidad de las prendas.

Benito Martínez Osorio, tal el verdadero nombre del cantante, deslumbró en las escalinatas del Museo Metropolitano de Nueva York con un bastón de época y piezas de archivo de Cartier, incluyendo un reloj de 1995 y un lazo como moño.

La Met Gala 2026 fue el evento benéfico anual del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, celebrado el 4 de mayo pasado, con la temática Arte del Vestuario y una sección titulada El tiempo envejecido.

Bad Bunny Bad Bunny en la Met Gala 2026 el pasado 4 de mayo en Nueva York AFP

La ciencia detrás de la transformación de Bad Bunny

El maquillaje de Bad Bunny incluyó detalles hiper realistas en el cuello y el rostro, realizados por el maquillador Mike Marino, reconocido por sus efectos especiales y prótesis en Hollywood. Marino es famoso por el maquillaje de Colin Farrell en The Batman y The Penguin, y trabajos en Coming to America y Black Swan. Ambos trabajaron para estudiar cómo el paso del tiempo afectaría la imagen del compositor puertorriqueño.