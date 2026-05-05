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Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y desempleo Plan 2, este miércoles 6 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 6 de mayo de 2026 con respecto a Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2.

ANSES dio a conocer el calendario depagos de mayo 2026.
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