Dónde se encuentra Bosnia y Herzegovina, el país que eliminó a Italia y disputará el Mundial 2026 Este enfoque también implica estar atento al mercado y asumir que, en general, los retornos suelen ser más acotados en comparación con inversiones de mayor plazo Por + Seguir en







Será su segunda participación mundialista, integrando el Grupo B junto a Canadá, Suiza y Qatar, con el objetivo de mejorar su desempeño de 2014. Julia Tours

Bosnia y Herzegovina es un país del sureste de Europa, ubicado en los Balcanes, que limita con Croacia, Serbia y Montenegro, y tiene una pequeña salida al mar Adriático.

Su territorio es mayormente montañoso y boscoso, dominado por los Alpes Dináricos, con ciudades históricas como Sarajevo y Mostar que reflejan su diversidad cultural.

En lo deportivo, logró clasificarse al Copa Mundial de la FIFA 2026 tras eliminar a Italia en repechaje, con figuras clave como Nikola Vasilj y Edin Deko.

Será su segunda participación mundialista, integrando el Grupo B junto a Canadá, Suiza y Qatar, con el objetivo de mejorar su desempeño de 2014. Bosnia y Herzegovina es una nación ubicada en el corazón de la península de los Balcanes, en el sureste de Europa. Limita con Croacia, Serbia y Montenegro, y cuenta con una pequeña salida al mar Adriático. Su territorio, dominado por los Alpes Dináricos, presenta un relieve montañoso y boscoso, con una marcada diversidad cultural y religiosa que se refleja especialmente en ciudades históricas como Sarajevo.

En el plano deportivo, el país logró una clasificación histórica a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras eliminar a Italia en un repechaje muy disputado. El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y se definió por penales, donde el arquero Nikola Vasilj tuvo un rol decisivo y el experimentado Edin Deko lideró al equipo hacia el 4-1 final.

Bosnia y Herzegovina En lo deportivo, logró clasificarse al Copa Mundial de la FIFA 2026 tras eliminar a Italia en repechaje, con figuras clave como Nikola Vasilj y Edin Deko. Julia Tours

Con este resultado, Bosnia y Herzegovina disputará su segunda participación mundialista dentro del Grupo B, junto a Canadá, Suiza y Qatar. El objetivo será mejorar lo realizado en la Copa Mundial de la FIFA 2014, apoyándose en una generación que combina experiencia y renovación para competir en la élite internacional.

En qué lugar se encuentra Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina es un país soberano ubicado en el sureste de Europa, en plena península de los Balcanes, con una posición estratégica que lo conecta con Europa central y el Mediterráneo. Limita con Croacia, Serbia y Montenegro, y aunque su territorio es mayormente continental, cuenta con una pequeña salida al mar Adriático a través de la ciudad de Neum, un corredor costero de unos 20 kilómetros.

Bosnia y Herzegovina Será su segunda participación mundialista, integrando el Grupo B junto a Canadá, Suiza y Qatar, con el objetivo de mejorar su desempeño de 2014. Julia Tours El país presenta un relieve montañoso dominado por los Alpes Dináricos, con extensos bosques, valles profundos y una geografía que ha condicionado históricamente el desarrollo de sus ciudades. El nombre Bosnia proviene del río Bosna, que atraviesa el norte del territorio, mientras que Herzegovina hace referencia a la región sur. En este entorno se destacan centros urbanos como Sarajevo y Mostar, reconocidos por su valor histórico y cultural. En términos climáticos y geopolíticos, Bosnia y Herzegovina funciona como una zona de transición. El norte presenta un clima continental con inviernos fríos y veranos cálidos, mientras que el sur tiene características más mediterráneas, con mayor presencia de sol y temperaturas moderadas. Esta diversidad favorece una rica biodiversidad y una identidad cultural marcada por la convivencia de influencias occidentales y orientales, consolidando al país como un punto de encuentro clave dentro del mapa europeo.