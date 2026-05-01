Una por una, estas son las peores selecciones rankeadas que juegan el Mundial 2026

El torneo sumará 48 participantes y permitirá la presencia de equipos ubicados en posiciones bajas del sistema Elo dentro del listado global.

La próxima Copa del Mundo marcará un cambio estructural en su formato con la incorporación de 48 equipos , lo que modificó el mapa de clasificados y permitió la llegada de selecciones con menor posicionamiento en el ranking internacional . Este nuevo escenario amplía la diversidad de participantes.

La diferencia de nivel entre selecciones podría ser mayor en esta edición debido a la inclusión de países con menor desarrollo futbolístico.

Entre los clasificados aparecen combinados que históricamente tuvieron escasa participación o que debutarán en el certamen internacional.

La Copa del Mundo 2026 tendrá por primera vez 48 equipos, lo que amplió los cupos y facilitó la clasificación de selecciones con menor ranking.

Rival en el Mundial 2026: cuáles son los países que limitan con Argelia

El sistema utilizado para ordenar a los equipos es el modelo Elo , que evalúa resultados, jerarquía de los rivales y expectativas previas para asignar puntajes. A partir de este cálculo, se puede identificar a los seleccionados con menor rendimiento relativo entre los clasificados.

En ese contexto, varios países aparecen en la parte baja del listado global , algunos con antecedentes limitados en el torneo y otros con participaciones históricas pero sin continuidad en los últimos años. La ampliación del cupo fue determinante en estos casos.

La ampliación a 48 equipos en el Mundial 2026 incluirá selecciones de bajo ranking, con Nueva Zelanda como la peor posicionada.

Entre los equipos con menor ubicación se encuentra Nueva Zelanda (85°) , que disputará su tercera Copa del Mundo tras sus participaciones en 1982 y 2010. En la primera perdió todos los encuentros y en la segunda registró tres empates, y ahora integrará el grupo G junto a Bélgica, Irán y Egipto .

También aparece Haití (83°), que regresa al torneo luego de 52 años, ya que su única presencia había sido en Alemania 1974, donde no logró sumar puntos. En esta edición compartirá el grupo C con Brasil, Marruecos y Escocia.

Otro de los casos es Curazao (82°), que hará su debut en la competencia y se convertirá en el quinto país caribeño en participar. Su plantel está compuesto mayormente por futbolistas de origen neerlandés y competirá en el grupo E con Costa de Marfil, Ecuador y Alemania.

Dentro del continente africano, Ghana (74°) figura entre los de menor ranking pese a contar con antecedentes recientes en el torneo, incluyendo su presencia entre 2006 y 2014. Volverá a competir tras Qatar y compartirá grupo con Panamá, Croacia e Inglaterra.

Por su parte, Cabo Verde (69°) alcanzó su primera clasificación a una Copa del Mundo luego de un proceso que incluyó la incorporación de jugadores con ascendencia caboverdiana. En el grupo H enfrentará a Arabia Saudita, España y Uruguay.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CNF Sports (@cnfconcacaf)

El listado general de los diez equipos con peor ubicación se completa con Irak (57°), Sudáfrica (60°), Arabia Saudita (61°), Jordania (63°) y Bosnia (65°), lo que refleja la diversidad geográfica y el impacto de la expansión del torneo en la composición final.