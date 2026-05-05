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La confesión de Benjamín Vicuña sobre Esteban Lamothe: "Son los chapes más violentos que he tenido en ficción"

El dúo estrena la adaptación teatral de "Secreto en la montaña" este jueves y el actor adelantó que su coprotagonista en una escena sale al escenario "como Dios lo trajo al mundo".

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

Benjamín Vicuña, uno de los protagonistas de la adaptación teatral de Secreto en la montaña reveló cómo besa Esteban Lamothe, su coestrella, a días del estreno en Multiteatro. "Seguramente son los chapes más violentos que he tenido en ficción, en teatro", afirmó.

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"El señor (Esteban Lamothe) sale en bolas en la obra, como Dios lo trajo al mundo", adelantó Vicuña sobre la obra que se estrena este jueves. Ante la consulta del conductor de Otro día perdido, Mario Pergolini, sobre si lo abraza desnudo, el artista chileno evitó responder y reiteró su invitación: "Tenés que venir a ver la obra".

Lamothe le había dejado un saludo a Pergolini y la producción, y también los había invitado a ir al teatro tras el estreno. Además, dejó una referencia a su desnudo. "Me quedé recaliente con vos cuando me dijiste que era feo.... Esta es fea", disparó el artista y señaló su entrepierna con la cabeza.

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Pergolini le recordó que no se trata de su primera actuación romántica junto a otro hombre y mencionó al actor español Javier Cámara. "Pará, con Lamothe es más largo", bromeó Vicuña, entre risas, y recalcó la profesionalidad y el talento de su colega español: "Javier Cámara es un actor importantísimo, muy, muy groso de (Pedro) Almodóvar".

Ambos actuaron en 2008 en Fuera de carta, una película española dirigida por Nacho García Velilla. En esa ocasión, Vicuña interpretó a Horacio, un futbolista que esconde su homosexualidad, y Cámara a Maxi, un jefe de cocina y dueño de un restaurante de diseño con grandes aspiraciones y problemas financieros.

Javier Cámara y Benjamín Vicuña
Javier Cámara y Benjamín Vicuña en Fuera de carta (2008).

Javier Cámara y Benjamín Vicuña en Fuera de carta (2008).

Cuál es la historia de Secreto en la montaña

La obra Brokeback Mountain o Secreto en la montaña narra la intensa y trágica historia de amor entre Ennis del Mar y Jack Twist, dos vaqueros que se enamoran en 1963 mientras cuidan ovejas en Wyoming. A lo largo de 20 años, mantienen una relación oculta marcada por la represión, la soledad y los prejuicios sociales, casándose con mujeres y viviendo una doble vida.

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