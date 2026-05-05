La confesión de Benjamín Vicuña sobre Esteban Lamothe: "Son los chapes más violentos que he tenido en ficción" El dúo estrena la adaptación teatral de "Secreto en la montaña" este jueves y el actor adelantó que su coprotagonista en una escena sale al escenario "como Dios lo trajo al mundo". + Seguir en







Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

Benjamín Vicuña, uno de los protagonistas de la adaptación teatral de Secreto en la montaña reveló cómo besa Esteban Lamothe, su coestrella, a días del estreno en Multiteatro. "Seguramente son los chapes más violentos que he tenido en ficción, en teatro", afirmó.

"El señor (Esteban Lamothe) sale en bolas en la obra, como Dios lo trajo al mundo", adelantó Vicuña sobre la obra que se estrena este jueves. Ante la consulta del conductor de Otro día perdido, Mario Pergolini, sobre si lo abraza desnudo, el artista chileno evitó responder y reiteró su invitación: "Tenés que venir a ver la obra".

Lamothe le había dejado un saludo a Pergolini y la producción, y también los había invitado a ir al teatro tras el estreno. Además, dejó una referencia a su desnudo. "Me quedé recaliente con vos cuando me dijiste que era feo.... Esta es fea", disparó el artista y señaló su entrepierna con la cabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/2051484823391187318&partner=&hide_thread=false "Son los chapes mas violentos que he tenido en ficción".



Benjamín Vicuña habló sobre Secreto en la montaña, la obra que protagoniza junto a Esteban Lamothe. #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/QHLpSqueTZ — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) May 5, 2026 Pergolini le recordó que no se trata de su primera actuación romántica junto a otro hombre y mencionó al actor español Javier Cámara. "Pará, con Lamothe es más largo", bromeó Vicuña, entre risas, y recalcó la profesionalidad y el talento de su colega español: "Javier Cámara es un actor importantísimo, muy, muy groso de (Pedro) Almodóvar".

Ambos actuaron en 2008 en Fuera de carta, una película española dirigida por Nacho García Velilla. En esa ocasión, Vicuña interpretó a Horacio, un futbolista que esconde su homosexualidad, y Cámara a Maxi, un jefe de cocina y dueño de un restaurante de diseño con grandes aspiraciones y problemas financieros.