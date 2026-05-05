Clasificado al Mundial 2026: en qué parte de África está Túnez y con qué países limita El equipo llega a esta nueva edición con una base sólida y experiencia acumulada en torneos recientes, lo que le permite proyectarse con ambición dentro del certamen Por + Seguir en







En lo deportivo, se clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026, reafirmando su protagonismo regional. Tunez

Túnez se ubica en el norte de África, en el Magreb, con una posición estratégica entre el continente y el mar Mediterráneo.

Es el país más pequeño del norte africano (163.610 km²) y combina más de 1.100 km de costa con zonas áridas del desierto del Sahara.

Limita únicamente con Argelia y Libia, funcionando como puente entre África, el mundo árabe y Europa.

En lo deportivo, se clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026, reafirmando su protagonismo regional. Túnez se ubica en el extremo norte de África, dentro de la región del Magreb, y destaca por su posición estratégica entre el continente africano y el Mediterráneo. Con una superficie de alrededor de 163.610 km², es el país más pequeño del norte africano. Su territorio combina más de 1.100 kilómetros de costa sobre el mar Mediterráneo con un interior que se transforma progresivamente en zonas áridas vinculadas al desierto del Sahara, lo que genera contrastes climáticos entre las regiones costeras templadas y el sur desértico.

En cuanto a su configuración territorial, limita únicamente con Argelia hacia el oeste y suroeste, y con Libia al sureste. Estas fronteras, que atraviesan áreas montañosas y extensas llanuras, refuerzan su rol como punto de conexión entre distintas realidades geográficas y culturales, funcionando como un nexo natural entre el mundo árabe, África y Europa.

Tunez Túnez se ubica en el norte de África, en el Magreb, con una posición estratégica entre el continente y el mar Mediterráneo. Tunez

En el plano deportivo, la clasificación de Túnez a la Copa Mundial de la FIFA 2026 confirma su protagonismo dentro del fútbol regional. Con presencia asegurada en el torneo que se disputará en Norteamérica, el seleccionado tunecino se prepara para competir en la élite internacional, representando no solo su nivel futbolístico, sino también la identidad de un país marcado por su historia y su ubicación privilegiada entre el mar y el desierto.

Dónde está Túnez y qué países tiene limítrofes Túnez se ubica en el extremo más septentrional de África y forma parte del Magreb, con una posición estratégica sobre el mar Mediterráneo. Sus costas, tanto al norte como al este, lo convierten en un punto de conexión natural entre África y Europa, algo que históricamente favoreció el intercambio cultural y comercial. Su territorio combina playas, cadenas montañosas y las primeras extensiones del desierto del Sahara, lo que le otorga una notable diversidad geográfica.

Tunez En lo deportivo, se clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026, reafirmando su protagonismo regional. Tunez En términos de límites, el país mantiene fronteras terrestres con Argelia hacia el oeste y suroeste, y con Libia en el sector sureste. Esta disposición le da una forma alargada entre sus vecinos y el mar, atravesando distintas regiones que van desde áreas montañosas hasta llanuras áridas. Más allá de lo territorial, su cercanía con Europa —especialmente con la isla de Sicilia— refuerza su importancia geopolítica. A lo largo de su extensión, el paisaje cambia de manera marcada: desde zonas verdes y fértiles en el norte hasta las dunas del Sahara en el sur, configurando un entorno variado que influye tanto en su biodiversidad como en su identidad regional.