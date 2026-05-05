5 de mayo de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: uno por uno, los daños que reveló la autopsia

Los peritos forenses descartaron la muerte súbita y confirmaron que el corazón del Diez presentó señales de un fallo gradual e irreversible. El estado de sus órganos y el edema generalizado demuestran que el proceso de muerte fue una "agonía prolongada" sin la atención necesaria.

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Los forenses  detallaron el estado crítico de los órganos de Maradona y confirmaron una agonía prolongada.

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La séptima audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona reveló cuál era el estado real de salud del astro del fútbol antes de su deceso. Mediante el testimonio de tres peritos, entre ellos Federico Corasaniti, el jefe de la morgue de San Isidro, se detallaron los hallazgos que complican a los acusados.

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Los forenses hallaron coágulos separados en las cavidades cardíacas, un dato clave para saber que la sangre se estancó mientras el corazón del Diez fallaba lentamente. Esto indica que el proceso de la muerte fue "agonía prolongada" y no algo repentino.

Además, confirmaron la presencia de líquido en el abdomen (ascitis) y en el saco que rodea el corazón, lo que se conoce como un "derrame pericárdico". Según el perito, estas condiciones se generaron mientras Maradona estaba vivo y con "bastante tiempo" de antelación.

"La muerte no es un momento, es un proceso", subrayó Corsaniti, quien declaró que los daños internos eran visibles y marcaban un cuadro de insuficiencia cardíaca que no fue atendido a tiempo.

En el programa El Diario en C5N, con la conducción de Julián Guarino y Daniela Ballester, detallaron los pormenores que surgieron de los testimonios de los peritos forenses.

En cuanto al abdomen de Maradona, se descartó que la hinchazón fuera un proceso posterior al fallecimiento. Aseguraron que la acumulación de un líquido subcutáneo es un signo clínico que sólo ocurre en un organismo con vida.

Por otro lado, respecto a los exámenes complementarios realizados al cuerpo de Diego Maradona, marcaron que no se encontraron ni sustancias ni alcohol en abuso en el torrente sanguíneo del exfutbolista al momento de su muerte.

Los daños en los órganos de Diego Maradona

La médica anatomopatóloga Silvana De Piero actuó como perito en el juicio por la muerte de Diego Maradona y analizó las vísceras de los distintos órganos del Diez. Según detalló, tenía un frasco con partes del corazón y en el otro de riñón, bazo, pulmón, hígado, cerebro y cerebelo.

  • El hígado tenía sufrimiento y sus heridas eran compatibles con una "cirrosis hepática".
  • El riñón tenía glomeruloesclerosis (enfermedad caracterizada por la cicatrización o esclerosis de los glomérulos), que se produce en meses.
  • El corazón tenía varias patologías: una infiltración grasa, ondulación y rotura de las fibras miocárdicas, y "también miocardio fibrosis, que es un proceso que se forma con tiempo".
  • En la arteria también tenía depósito de colesterol y el sistema de conducción eléctrica del corazón tenía una hiperplasia, que es engrosamiento de una de las arterias, "y una aterosclerosis calcificada y áreas de fibrosis".
  • El pulmón estaba lleno de edema: "Entraba el aire pero no podía salir, entonces se empezaron a romper los tabiques y generaba unas asfixia. Esto se produce con días".
  • También tenía edema en el cerebro. "Para mí era por una descompensación. Estaba cursando un cuadro de edema generalizado", destacó De Piero este martes en los tribunales de San Isidro.

Cómo murió Diego Maradona

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años tras sufrir un infarto agudo de miocardio (edema agudo de pulmón) mientras se recuperaba de una cirugía cerebral en una casa en Tigre. Actualmente, se lleva a cabo un juicio para determinar la responsabilidad por negligencia médica de ocho profesionales de la salud.

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