5 de mayo de 2026 Inicio
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Sorpresa en Boca: Chicho Serna reveló que Neymar fue ofrecido antes del Mundial de Clubes

El exintegrante del Consejo de Fútbol del Xeneize reveló que un empresario acercó al astro brasileño al club. "Nos preguntó si nos interesaba", expresó.

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Chicho Serna y Neymar.

Chicho Serna y Neymar.

El exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca Mauricio "Chicho" Serna reconoció que el astro brasileño Neymar, quien se desempeña en Santos, fue ofrecido al Xeneize en la previa del Mundial de Clubes 2025. Sin embargo, remarcó que el club no avanzó en negociaciones.

Sebastián Zunino y Pablo Echavarría dirigirán a River y Boca, respectivamente.
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En diálogo con un grupo de medios en Ecuador, donde Boca enfrentará a Barcelona por la Copa Libertadores, Serna recordó el acercamiento del delantero de 34 años. "Un empresario brasilero al que conozco el año pasado me llamó y me ofreció a Neymar. Nos preguntó si nos interesaba tener a Neymar previo al Mundial de Clubes. No pasó de ahí: un ofrecimiento que uno no sabe si es concreto, si le están vendiendo humo o si le están ofreciendo algo real", expresó.

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"Vi algo que me llamó la atención: entrando al hotel se bajó del micro con la bolsa de Boca. No es normal que pase eso porque cuando uno está en un club no es normal que pasen esas cosas. Pudo haber sido un mensaje, ja", añadió el exmediocampista, quien en agosto de 2025 dejó su puesto en la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme.

En tal sentido, admitió que no consultó si hay contactos del Xeneize con el destacado jugador. "Pese a la gran amistad que tengo con Román y el Chelo Delgado, no me atrevería a preguntarle si están hablando con Neymar. Esa gran amistad también me lleva a un gran respeto. No cabe, yo no consulto porque ya no comparto", señaló.

¿Boca vs. River en los playoffs del Torneo Apertura 2026? Cuándo podrían enfrentarse y en qué estadio

La posibilidad de un Superclásico en los playoffs del Torneo Apertura 2026 está sobre la mesa, pero con condiciones muy específicas que determinan cuándo y dónde podría ocurrir. Boca, luego de vencer a Central Córdoba por 2 a 1 en Santiago del Estero, quedó prácticamente ubicado como segundo en la Zona A. River, por otra parte, también consolidó la segunda posición en la Zona B luego de los resultados del resto de los equipos de su grupo.

Esta disposición permitió que, al estar ambos clubes en la misma posición pero en zonas diferentes, quedan en lados opuestos de la llave. En el fútbol argentino con este formato, Boca y River nunca se enfrentaron en instancias de playoffs de liga, aunque sí tuvieron un antecedente en la Copa de la Liga 2024, torneo con una estructura similar, donde el Xeneize se impuso 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El último Superclásico, disputado el 19 de abril, también quedó en manos de Boca, que ganó 1 a 0 con un penal que convirtió Leandro Paredes.

Aún así, al final de la jornada de este lunes podría haber un cambio, aunque es poco probable que suceda. Boca podría caer al tercer puesto únicamente si Vélez golea a Newell's por siete tantos o más. Con ese panorama, los cruces y el recorrido posible de cada equipo hacia una eventual final ya empiezan a tomar forma.

Al terminar segundos en sus respectivos grupos, Boca y River integran mitades distintas del cuadro de playoffs, lo que elimina cualquier posibilidad de cruce en octavos o semifinales. El único escenario en el que ambos podrían verse las caras es en una hipotética final, que se disputaría en cancha neutral.

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