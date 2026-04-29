Lanzan un "Tinder de figuritas": cómo funciona la app para intercambiar stickers del Mundial 2026 Se llama Stickerswap y fue creada por un alumno de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La plataforma emplea geolocalización y un sistema de coincidencias para conectar a coleccionistas cercanos de forma rápida y gratuita. Por + Seguir en







Valentín Señorans cursa el cuarto año de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Un alumno de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Mar del Plata lanzó una aplicación que automatiza el intercambio de figuritas para el Mundial 2026 en todo el país a través de un sistema de "match". Se trata de StickerSwap, una suerte de "Tinder de figuritas" que busca facilitar los encuentros entre usuarios para resolver la falta de compatibilidad en los canjes tradicionales.

Valentín Señorans cursa el cuarto año de su carrera y desarrolló esta tecnología para modernizar una costumbre popular. Según su creador, la propuesta busca terminar con "una de las mayores frustraciones de los fanáticos: no encontrar a nadie con la figurita que te falta".

La plataforma permite que cada coleccionista cargue su inventario de ejemplares repetidos y su lista de faltantes. Con estos datos, el software identifica de forma automática a las personas del entorno geográfico que poseen las piezas necesarias para completar el álbum.

El mecanismo de uso presenta una interfaz intuitiva que emula la lógica de las aplicaciones de citas. El usuario acepta o descarta perfiles de otros interesados hasta que se produce un interés mutuo que habilita un canal de comunicación directo.

Cómo funciona Stickerswap, la app para intercambiar figuritas del Mundial 2026 Además del sistema de canjes, la herramienta cuenta con un foro en tiempo real. En este espacio, los miembros de la comunidad comparten información precisa sobre los puntos de venta de la ciudad donde hay stock disponible de paquetes y álbumes.