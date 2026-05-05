¿Tini Stoessel al escenario? El guiño de los Jonas Brothers en la previa de su primer show

El trío subió un video para agradecer por "todo el amor" tras su llegada a la Argentina, y una referencia a la estrella pop local no pasó desapercibida. Las fans especulan con que sea su invitada.

A horas del primer show de los Jonas Brothers en Buenos Aires, Joe Jonas publicó una historia para agradecer por "todo el amor" de sus fans argentinas y de fondo sonó Cupido de Tini Stoessel en el auto del trío de hermanos. Fandoms de todo el mundo especulan con que invitaron a la artista pop argentina a subir al escenario este martes.

Hace tres días se había viralizado otro video de Joe en el que aseguró estar "muy emocionado" tras comunicarse con la invitada especial para su primer show en Latinoamérica y remarcó que ella estaba "muy emocionada". "Buenos Aires, ustedes tienen un show grande y nosotros vamos a tocar algo especial para todos ustedes", había prometido el cantante sin revelar el nombre de la colega que los acompañará.

Había otras pistas que apuntaban a la Triple T cuando empezó a circular ese clip, pero la canción durante el video de los tres en el auto solo incrementó los rumores. Ya en 2025 los Jonas Brothers habían afirmado que les gustaría colaborar con Tini y generaron un revuelo en el mundo de la música.

Hace un año, Joe le había dicho a Telemundo: "Tini es genial. La verdad, hay muchísimo talento en Sudamérica", mientras que Kevin Jonas había afirmado que hay "muchísimos" artistas de Latinoamérica con los que les gustaría colaborar, como Bad Bunny y Karol G. La artista argentina respondió en Radio Disney que el comentario de los hermanos era "increíble" y que colaborar con ellos sería importante para su carrera.

Cabe destacar que los cuatro son figuras que deben parte de su fama a su paso por Disney: los hermanos por las películas de Camp Rock y la argentina por la serie Violetta. Por supuesto que luego cada uno siguió su propio camino, pero comparten un mismo origen.

La agenda de Tini Stoessel y los Jonas Brothers

Si bien la Triple T continúa con su gira internacional Futttura, sus próximas fechas son el 16 de mayo en el estadio Martearena de Salta y el 30 de mayo en el estadio Nacional en Lima, Perú. Luego, hasta septiembre, no tendrá otros conciertos. Así que la cantante se encuentra disponible para subirse a actuar junto a los Jonas Brothers en el Movistar Arena el martes 5 o el miércoles 6 de mayo.

Para la pata latinoamericana del Greetings from your hometown, Joe, Nick y Kevin visitarán Chile el 10 y el 11 de mayo, Brasil el 13 de mayo y México el 16 de mayo, además de sus dos fechas en Argentina.