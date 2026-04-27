27 de abril de 2026 Inicio
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Inflación en figuritas: cuánto aumentó el sobre y el álbum del Mundial desde 2022

Un sobre hace cuatro años costaba $150 y este año Panini lo vende por $2.000, es decir, 13 veces más caro. La situación es similar con el álbum que se lanzó este lunes por $15.000 cuando en el último Mundial se conseguía a $750.

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La versión tapa dura del álbum de figuritas del Mundial 2026.

La versión tapa dura del álbum de figuritas del Mundial 2026.

El álbum de figuritas del Mundial 2026 salió a la venta este lunes y se convirtió en otro dato para calcular la inflación. En 2022, un sobre costaba $150 y el álbum se vendía por $750, valores que escalaron a $2.000 y $15.000, respectivamente. Es decir, 13 veces más caro que durante la Copa del Mundo de Qatar.

 Marcel Sabitzer aporta equilibrio y recorrido, características que lo convierten en una pieza habitual dentro de la estructura del equipo.
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Porcentualmente representa un incremento de 1.900% para el álbum y de 1.233% para el sobre de figuritas. La inflación acumulada entre marzo de 2022 y marzo de 2026 fue de 1.647,83%, según la calculadora de Chequeado basada en los datos del INDEC.

Otra comparación fácil de hacer es cuántos sobres y cuántos álbumes se pueden comprar con el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) fijado por el Gobierno para abril de cada año. Hace cuatro años, con un SMVM de $38.940 en abril, se podían adquirir 260 sobres y 52 álbumes. Este año, con un SMVM de $357.800 en abril, se podrían comprar 179 sobres y 24 álbumes.

Estos datos reflejan la pérdida del poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Tomando como referencia el ingreso individual promedio del segundo trimestre de 2022 ($66.552) se podían comprar 444 sobres y 89 álbumes. El INDEC todavía no tiene disponibles los datos del segundo trimestre de 2026, pero tomando el mismo periodo de 2025, con $879.285 se comprarían 440 sobres y 59 álbumes.

¿Y la inflación en figuritas en comparación con 2018?

Hace ocho años, el sobre de figuritas se conseguía por $15 y el álbum por $50. Así que con un SMVM de $9.500 se conseguían 633 sobres y 190 álbumes. Tomando el ingreso individual promedio del segundo trimestre de 2018 ($9.608) se conseguían 640 sobres y 192 álbumes.

La justificación de la editorial

La editorial Panini, con sede en Módena y presencia en 150 países, justificó el aumento en la expansión del formato: la Copa Mundial 2026 será la primera en contar con 48 selecciones nacionales y el álbum batió su propio récord, con 112 páginas y espacio para 980 figuritas. Aparecerán 16 jugadores de cada seleccionado.

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