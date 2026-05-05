IR A
IR A

Los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de Foreign Tongues, su nuevo álbum

La mítica banda británica confirmó la salida para el próximo 10 de julio. El trabajo cuenta con 14 canciones grabadas en Londres y ya están disponibles los dos primeros cortes de difusión.

Keith Richards

Keith Richards, Mick Jagger y Ronnie Wood, más vigentes que nunca.

Redes sociales

Los Rolling Stones anunciaron este martes el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, titulado Foreign Tongues, que llegará a las tiendas el próximo 10 de julio a través de los sellos Capitol Records y Polydor/Universal Music.

Los actores afrontaron rumores de ruptura de la pareja.
Te puede interesar:

Esta famosa pareja afronta rumores de separación pero salieron a responder: ¿qué dijeron?

La agrupación registró las 14 canciones del repertorio en menos de un mes dentro de los estudios Metropolis, en el oeste de Londres. Esta producción estuvo a cargo de Andrew Watt, responsable del previo éxito del grupo, Hackney Diamonds.

Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood encabezan este proyecto que ya cuenta con dos adelantos digitales: el sencillo principal "In the Stars" y el tema de apertura "Rough and Twisted".

Embed

Respecto a la dinámica de trabajo, Jagger destacó la intensidad de las sesiones en la capital británica. "Me encanta hacer estas sesiones de grabación en Londres, en Metropolis. Fueron unas semanas muy intensas grabando Foreign Tongues", afirmó el cantante.

Paul McCartney, Robert Smith y otras grandes figuras de la música participan en el disco

La lista de invitados especiales genera una gran expectativa en la industria por la reunión de leyendas del rock. El álbum incluye colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith, Chad Smith y Steve Winwood.

Un punto destacado de la placa es la presencia póstuma de Charlie Watts. El histórico baterista figura en los créditos gracias a una grabación realizada durante una de sus últimas sesiones de estudio antes de su fallecimiento en 2021.

Wood resaltó la fluidez con la que se desarrolló la producción junto a los músicos invitados y el resto de la banda. "La atmósfera en la sala era muy creativa, y toda la banda estuvo en gran forma durante todo el proceso. Muy a menudo lo logramos en la primera toma", concluyó el guitarrista.

Noticias relacionadas

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

se filtro un nuevo audio de veronica ojeda a leopoldo luque antes de la muerte de maradona: ¿que dijo?

Se filtró un nuevo audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque antes de la muerte de Maradona: ¿qué dijo?

últimas noticias

Antoine Griezmann no pudo llegar a la final de la Champions en su última temporada en Aleti.

Atlético de Madrid, eliminado de la Champions League: cayó 1-0 con Arsenal y se quedó sin final

Hace 17 minutos
El caso fue confirmado en la Ciudad.

Alerta por la viruela del mono: confirmaron un nuevo caso en la Ciudad

Hace 24 minutos
El sector privado exigió al Estado que absorba los sobrecostos para evitar la suspensión de actividades. 

Alerta por posible falta de gas: las fábricas evalúan frenar la producción y arman planes de contingencia

Hace 25 minutos
Keith Richards, Mick Jagger y Ronnie Wood, más vigentes que nunca.

Los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de Foreign Tongues, su nuevo álbum

Hace 33 minutos
Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

La confesión de Benjamín Vicuña sobre Esteban Lamothe: "Son los chapes más violentos que he tenido en ficción"

Hace 38 minutos