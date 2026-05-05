Los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de Foreign Tongues, su nuevo álbum

La mítica banda británica confirmó la salida para el próximo 10 de julio. El trabajo cuenta con 14 canciones grabadas en Londres y ya están disponibles los dos primeros cortes de difusión.

Los Rolling Stones anunciaron este martes el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio , titulado Foreign Tongues , que llegará a las tiendas el próximo 10 de julio a través de los sellos Capitol Records y Polydor/Universal Music.

La agrupación registró las 14 canciones del repertorio en menos de un mes dentro de los estudios Metropolis, en el oeste de Londres. Esta producción estuvo a cargo de Andrew Watt, responsable del previo éxito del grupo, Hackney Diamonds.

Mick Jagger , Keith Richards y Ronnie Wood encabezan este proyecto que ya cuenta con dos adelantos digitales: el sencillo principal "In the Stars" y el tema de apertura "Rough and Twisted" .

Respecto a la dinámica de trabajo, Jagger destacó la intensidad de las sesiones en la capital británica. "Me encanta hacer estas sesiones de grabación en Londres, en Metropolis. Fueron unas semanas muy intensas grabando Foreign Tongues" , afirmó el cantante.

Paul McCartney, Robert Smith y otras grandes figuras de la música participan en el disco

La lista de invitados especiales genera una gran expectativa en la industria por la reunión de leyendas del rock. El álbum incluye colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith, Chad Smith y Steve Winwood.

Un punto destacado de la placa es la presencia póstuma de Charlie Watts. El histórico baterista figura en los créditos gracias a una grabación realizada durante una de sus últimas sesiones de estudio antes de su fallecimiento en 2021.

Wood resaltó la fluidez con la que se desarrolló la producción junto a los músicos invitados y el resto de la banda. "La atmósfera en la sala era muy creativa, y toda la banda estuvo en gran forma durante todo el proceso. Muy a menudo lo logramos en la primera toma", concluyó el guitarrista.