2 de mayo de 2026 Inicio
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Rival en el Mundial 2026: con cuántos países limita Austria

Es un país situado en el corazón de Europa Central, caracterizado por no tener salida al mar y estar mayoritariamente ocupado por los Alpes.

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Rival en el Mundial 2026: con cuántos países limita Austria
REUTERS/Lisa Leutner/File Photo
El país es de relieve fundamentalmente montañoso

El país es de relieve fundamentalmente montañoso, ya que la región natural de los Alpes Orientales ocupa el 63% de la superficie nacional (53.000 km2).

  • Austria es un país situado en el corazón de Europa Central, caracterizado por no tener salida al mar y estar mayoritariamente ocupado por los Alpes.
  • Limita al norte con Alemania y la República Checa, al este con Eslovaquia y Hungría, al sur con Eslovenia e Italia, y al oeste con Suiza y Liechtenstein. Su capital es Viena.
  • La mayor parte del país (aprox. 63%) está cubierta por los Alpes Orientales, lo que le da un relieve montañoso, mientras que el río Danubio atraviesa el noreste del país.
  • En el aspecto futbolístico, la selección de Austria se ha clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este logro marca su regreso a la máxima cita del fútbol tras 28 años de ausencia, siendo su última participación en Francia 1998.

Austria es un país situado en el corazón de Europa Central, caracterizado por no tener salida al mar y estar mayoritariamente ocupado por los Alpes. Limita al norte con Alemania y la República Checa, al este con Eslovaquia y Hungría, al sur con Eslovenia e Italia, y al oeste con Suiza y Liechtenstein. Su capital es Viena.

Solo existe un antecedente entre ambos seleccionados.
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La mayor parte del país (aproximadamente 63%) está cubierta por los Alpes Orientales, lo que le da un relieve montañoso, mientras que el río Danubio atraviesa el noreste del país. Históricamente, fue el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Austríaco y, hasta 1918, el centro del Imperio Austrohúngaro, el cual abarcaba partes significativas de Europa Central y Oriental.

En el aspecto futbolístico, la selección de Austria se ha clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este logro marca su regreso a la máxima cita del fútbol tras 28 años de ausencia, siendo su última participación en Francia 1998. El equipo, dirigido por Ralf Rangnick, aseguró su boleto directo el 18 de noviembre de 2025 tras empatar 1-1 contra Bosnia y Herzegovina, finalizando como líder del Grupo H de las eliminatorias de la UEFA.

Austria integra el Grupo J y disputará sus partidos de la primera fase en las siguientes sedes de Estados Unidos.

austria futbol

Qué países son limítrofes con Austria

Austria es un país continental, que limita con Alemania al Noroeste, la República Checa y Eslovaquia al Nordeste, Hungría al Este, Eslovenia al Sudeste, Italia al Suroeste y Suiza y Liechtenstein al Oeste. Dos elementos caracterizan la geografía de Austria: los Alpes y el Danubio.

clima de austria

El país es de relieve fundamentalmente montañoso, ya que la región natural de los Alpes Orientales ocupa el 63% de la superficie nacional (53.000 km2). Sin embargo, los estados de Viena, Baja Austria y Burgenland son prácticamente llanos. El pico más elevado es el Grossglockner con 3.797 m de altura. Por su parte, el Danubio recorre unos 350 km en el territorio austriaco.

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