El Banco Central, récord: anotó 80 ruedas al hilo con compras y las reservas pegaron un salto

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron u$s224 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este martes adquirió divisas por u$s69 millones, en su 80ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.291 millones en el año, de los cuales u$s140 millones corresponden a este mes de mayo.
La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; sin embargo, las reservas brutas internacionales quedaron cerca de perforar el techo de los u$s46.000 millones y se ubicaron en los u$s45.907 millones. La adquisición de este martes llevó el saldo acumulado en el año a superar los u$s7.000 millones, alcanzando el 73% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.
Según explicaron fuentes oficiales a Ámbito, la suba en el nivel de reservas respondió principalmente a variaciones positivas en cotizaciones, además del saldo positivo acumulado en el mercado oficial, en una jornada en la que los futuros del oro subieron 0,7%.
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La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.
La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.
El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.