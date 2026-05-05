El Banco Central, récord: anotó 80 ruedas al hilo con compras y las reservas pegaron un salto La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 80ª jornada consecutiva y las reservas brutas internacionales quedaron cerca de superar el techo de u$s46.000 millones. Por + Seguir en







La entidad monetaria continúa con su racha compradora. Redes sociales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron u$s224 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este martes adquirió divisas por u$s69 millones, en su 80ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.291 millones en el año, de los cuales u$s140 millones corresponden a este mes de mayo.

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; sin embargo, las reservas brutas internacionales quedaron cerca de perforar el techo de los u$s46.000 millones y se ubicaron en los u$s45.907 millones. La adquisición de este martes llevó el saldo acumulado en el año a superar los u$s7.000 millones, alcanzando el 73% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

Según explicaron fuentes oficiales a Ámbito, la suba en el nivel de reservas respondió principalmente a variaciones positivas en cotizaciones, además del saldo positivo acumulado en el mercado oficial, en una jornada en la que los futuros del oro subieron 0,7%.

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