El banco que acertó los últimos tres campeones predijo quién ganará el Mundial 2026

El banco de inversión Panmure Liberum pronosticó, correctamente, que Alemania, Francia y Argentina ganarían la Copa del Mundo en 2014, 2018 y 2022. Para esta edición, sorprendió con un ganador inédito.

El pronóstico del banco de inversión Panmure Liberum es publicado cada cuatro años por su estratega jefe, Joachim Klement. En los últimos tres mundiales las respuestas fueron Alemania, Francia y Argentina, respectivamente: todas correctas. Este año, según el modelo matemático de la entidad financiera, Países Bajos ganará el Mundial 2026 y se llevará la copa a casa por primera vez.

Alerta por la falta de figuritas del Mundial: aseguran que la distribución se regularizará en las próximas horas

Klement explicó que el pronóstico se basa en el PBI per cápita de cada país, el tamaño de su población, la temperatura media de cada territorio, la ventaja de ser anfitrión y los puntos del ranking FIFA. A partir de estos datos estima el 55% del rendimiento de las selecciones en una Copa del Mundo; el 45% restante, admitió, es pura suerte.

El analista advierte que sus predicciones son irónicas y no deben ser tomadas en serio, pero acertó las últimas tres, meses antes de que comenzara el torneo más esperado por los hinchas de todo el mundo.

Además del ganador, se anticipó en el informe que Japón le ganaría a Brasil con un batacazo que eliminaría a la Selección carioca en la ronda de 32. "Posiblemente uno de los mayores batacazos en la historia del torneo", definió Klement.

El economista alemán, con 20 años de experiencia en el sector financiero, señaló que el modelo matemático pronosticó que Países Bajos enfrentará a Portugal en la final de la Copa del Mundo de este año. Sería la primera vez que ambos equipos disputan el título más alto del fútbol y el seleccionado neerlandés se llevaría el trofeo a casa.

Según el modelo, el recorrido de Países Bajos hasta la victoria incluiría las derrotas de Marruecos en la ronda de 32, de Canadá en octavos, y luego de Francia y de España en los cruces siguientes.

Selección Países Bajos Selección de Países Bajos.

¿Qué pasaría con Argentina en el Mundial 2026?

Durante la fase de grupos, la Selección comandada por Lionel Messi y dirigida por Lionel Scaloni tiene un 91% de posibilidades de situarse entre los dos mejores del cuarteto que completa con Austria, Argelia y Jordania. Sin embargo, su destino se complica en cuartos, cuando enfrentaría a Portugal, según el pronóstico.

"El cruce enfrenta al campeón defensor, todavía muy apoyado en una figura ya veterana (Messi), contra una selección que nunca ganó la Copa del Mundo y que también depende en gran medida de una figura de edad avanzada. Pero, a diferencia de Argentina, Portugal tiene mucha más amplitud y profundidad en su plantel y, siempre que Ronaldo se haga a un lado, debería ganar este partido en el tiempo suplementario", escribió el estratega.