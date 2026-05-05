Gran Hermano analiza romper el aislamiento para darle una fuerte noticia a un participante La falta de contacto con el exterior lo protege de una dolorosa realidad que, tarde o temprano, tendrá que conocer. Por protocolo, la familia tiene dos opciones: comunicársela mientras sigue dentro de la casa o esperar a su salida. + Seguir en







La familia del jugador reveló la noticia que sacudirá emocionalmente la casa. Redes sociales

Gran Hermano vive horas de angustia, imposibles de contar adentro de la casa. La muerte de la mascota de Manuel Ibero es un secreto a voces desde afuera del juego y, ahora, tanto la familia como la producción evalúan la posibilidad de romper el aislamiento para informárselo al participante.

La triste noticia fue comunicada por la familia de la expareja de Zoe Bogach: "Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creímos afrontar. Nos toca despedirte, Ámbar".

"Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida", recordaron sus allegados sobre el animal, que era su compañera de los juegos en TikTok.

Quien reaccionó en redes fue la propia Bogach, quien reveló en un video que la tiene tatuada en su brazo. "Realmente, la perra más buena que conocí en la vida", reflexionó.

Embed Zoe Bogach rompió en llanto tras enterarse del fallecimiento de la perrita de Manu, su ex y actual participante de Gran Hermano. pic.twitter.com/WLJcBYfj24 — Paparazzi (@PaparazziRevis) May 5, 2026 La relación entre Ibero y Ámbar era tan estrecha que el jugador pidió verla cuando cumplió sus 25 años adentro de la casa, a fines de abril. La muerte de la perra planteó un dilema sobre si decirle o no del fallecimiento que ya enluta al círculo íntimo, pero que el influencer desconoce por el aislamiento adentro de la casa.

Cuál es el protocolo de Gran Hermano En caso de fallecimiento de una mascota, como el caso reciente de la perrita Ámbar en la edición Generación Dorada, el protocolo en Gran Hermano se activa para manejar la noticia con los participantes de manera controlada y respetuosa. La producción suele comunicar la triste noticia a los convivientes para permitirles transitar el duelo. La producción del ciclo de Telefe tiene en cuenta la decisión familiar: si el dueño de la mascota está dentro de la casa, la familia en el exterior tiene la potestad de decidir si desea que el participante reciba esa información, aunque generalmente se comunica.