El jugador, que es una pieza clave de su equipo y su seleccionado, sufrió un inconveniente físico y permanecerá alejado de las canchas para recuperarse.

El futbolista Achraf Hakimi, quien se desempeña en Paris Saint Germain (PSG) y es una de las principales figuras de la Selección de Marruecos, sufrió una lesión muscular durante el triunfo 4-5 sobre Bayern Múnich por la ida de las semifinales de la Champions League, por lo que quedó descartado del partido de vuelta y se espera que llegue con lo justo al Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio.

En un parte médico, PSG confirmó el inconveniente físico del defensor de 27 años, quien jugó el Mundial 2018 y el de 2022: "Achraf Hakimi, que sufrió una lesión en el muslo derecho durante el partido contra el Bayern de Múnich, permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas". Pese a que el club no informó el plazo de recuperación, se estima que permanecerá fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas, por lo que podría ser convocado a la próxima Copa del Mundo.

El jugador, que es una pieza clave del conjunto francés y acumula 31 partidos jugados con tres goles y nueve asistencias, completó el partido contra el conjunto alemán pese a la molestia que sintió, por lo que no fue reemplazado.

En este marco, el conjunto de Luis Enrique se impuso 5-4 en un partidazo con dobletes de Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé, además de un gol de Joao Neves. Por su parte, para el equipo de Vincent Kompany convirtieron Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz.

Con este resultado, todo se definirá el próximo miércoles en el Allianz Arena. Al PSG le alcanza con un empate para seguir en carrera por el bicampeonato, mientras que el Bayern Múnich está obligado a ganar por dos goles de diferencia para avanzar directamente a la gran final del 30 de mayo en Hungría.

Alarma en la Selección argentina: se lesionó Julián Álvarez en la semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal

El delantero de Atlético de Madrid Julián Álvarez fue el protagonista principal del empate 1-1 ante Arsenal en el Riyadh Air Metropolitano, por la ida de las semifinales de la Champions League: marcó de penal, fue la figura del equipo y encendió las alarmas en la Selección argentina tras salir con molestias en el tobillo.

El exjugador de River, de 26 años, demostró por qué es uno de los mejores atacantes del fútbol mundial y se robó todas las miradas en el primer choque frente a los Gunners, en un partido con polémica (Viktor Gyökeres había adelantado a la visita con un penal que no fue). En medio de los rumores de su pase al Barcelona, La Araña fue el encargado de igualar el encuentro de penal (10 goles en esta temporada en Champions League), y se tomó revancha del tiro errado en la final de la Copa del Rey. Sin embargo, la semifinal no fue la soñada.

A los 32' del segundo tiempo, el argentino disputó una pelota con el delantero Eberechi Eze, y cayó al suelo con tanta mala fortuna que el británico arrastró el tobillo izquierdo del jugador de la Scaloneta. Con claros gestos de dolor, Julián debió ser reemplazado por Álex Baena para evitar una lesión mayor en el delantero, especialmente con el Mundial cada vez más cerca.

La lesión llega en el mejor momento de la Araña. Alcanzó los 25 goles en la historia de la Champions League en 41 partidos, y se ubicó como uno de los máximos artilleros sudamericanos de la Orejona. De paso, superó a un tal Lionel Messi (42) como el compatriota que más rápido llegó a esa cantidad de tantos.