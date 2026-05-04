4 de mayo de 2026 Inicio
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El responsable de las refacciones de una casa de Manuel Adorni declaró que el funcionario pagó u$s245.000 en efectivo

El contratista Matías Tabar declaró este lunes que dejó "a nuevo" el inmueble del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá, incluido el mobiliario, y que el mismo vocero le pagó en dos pagos en 2024 y 2025 "sin factura". Dejó su celular a disposición de la Justicia.

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Manuel Adorni, jefe de Gabinete y vocero de Javier Milei.

El contratista Matías Tabar que refaccionó la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que el funcionario le pagó u$s245.000 "en efectivo y sin factura" por arreglos "totales e integrales", incluida la compra de mobiliario. Según su testimonio, el propio vocero efectuó los pagos dentro del barrio cerrado.

Fue sentenciada a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional.
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Tabar aseguró ante la Justicia que Adorni pagó u$s55.000 en 2024 y el resto en 2025 y precisó que la obra duró 10 meses. El periodista fue designado jefe de Gabinete el 4 de noviembre de 2025, de acuerdo al decreto 784/2025.

El responsable de las refacciones en la casa de Exaltación de la Cruz aportó una carpeta con fotos del antes y el después de la casa, facturas por las compras realizadas y una lista de las personas que trabajaron allí. Además, de forma voluntaria, dejó el celular y la clave del mismo a disposición de la investigación por enriquecimiento ilícito.

Pollicita había citado a Tabar para determinar cuánto dinero pagó el jefe de Gabinete por renovar la casa que compró a fines de 2024. Mientras se realizaban las obras del piso de la casa, el baño, la cocina, el quincho y la pileta, el funcionario de Javier Milei alquiló una casa en el mismo country por u$s13.000, según el testimonio del contratista.

Cuál es el próximo testigo en declarar por el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni

Este miércoles, se presentará ante la Justicia Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, compraron en el barrio porteño de Caballito. Miano actuó como nexo para la adquisición del inmueble junto a su socio Pablo Martín Feijoo, el hijo de la otra jubilada vinculada en el caso.

Qué dijo Manuel Adorni sobre la investigación por enriquecimiento ilícito

Después de 10 días de haber permanecido cerrada, este lunes volvió a abrir la sala de prensa de la Casa Rosada donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio una conferencia en el que volvió a esquivar las preguntas sobre su patrimonio. “Ya di las explicaciones”, aseguró.

En mediode las causas judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, el funcionario se limitó a responder en base a las mismas declaraciones que hizo ante la Cámara de Diputados la semana pasada y retiró que sus viajes “personales” no fueron ocultos y reiteró: “Si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré”.

De igual modo, sobre los viajes aseguró él mismo afrontó los gastos que realizó con mi familia y aclaró que “jamás estuvieron ocultos” y que “no se trataron de obsequios de ningún tipo”. “Cumplí con mis obligaciones en la ley de ética pública”, explicó y recordó que aún no venció el plazo de presentación de la última declaración jurada. “Será en ese momento donde se informe el detalle de mi patrimonio”, completó en una repuesta que leyó.

En esa línea, volvió aclarar que “los viajes no fueron financiados por terceros” y aclaró que el Estado Nacional “no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales”. “Es por eso que siempre informé el carácter privado y propio de mis derogaciones. Cumplí con mis obligaciones previstas en la ley acompañé en todas las declaraciones juradas que requiere la normativa”, sostuvo.

Por último, indicó que aún no venció el plazo de la presentación de su última declaración jurada, por lo que “será en ese momento que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral actualizado”. “Ya di mis explicaciones el pasado 29 de abril ante la sociedad y si tengo que dar más explicaciones, por supuesto que lo haré, en el marco que corresponda en el ámbito de la Justicia”, respondió.

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