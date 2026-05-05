El ex ministro de Economía distanciado del Presidente insistió con que el Gobierno tiene que liberar "totalmente todo" el mercado cambiario para acumular reservas netas.

El ex ministro de Economía de Fernando de la Rúa y Carlos Menem , Domingo Cavallo , señaló que "es mayor" la probabilidad de una bomba cambiaria en 2027 con "el actual régimen cambiario" que con su propuesta de flotación libre. "Se sabe que el Banco Central no tiene divisas propias para parar una corrida ", apuntó el economista.

Para el excanciller si el Gobierno liberara "totalmente todo" el mercado encontraría "su nivel" , aunque "un amigo" suyo que también "habla mucho" con el presidente Javier Milei alertó que si implementan ese plan " el precio del dólar va a bajar y va a crear un problema mayor al Gobierno ".

LA PROBABILIDAD DE UNA BOMBA CAMBIARIA EN 2027: "ES MAYOR CON EL ACTUAL ESQUEMA CAMBIARIO QUE CON LO QUE PROPONGO YO" Dijo @domingocavallo en diálogo con @maximmontenegro en #MaxiMediodía Seguí la entrevista completa acá https://t.co/h0TGMtI18n pic.twitter.com/JgvURjhzhZ

"Si fuera así, si el precio del dólar fuera a bajar, es la oportunidad para comprar reservas y acumularlas", explicó el ex presidente del Banco Central durante la gestión de Reynaldo Bignone y concluyó: "Cuando tenga acumuladas u$s10.000 millones de reservas netas, ahí sí va a tener capacidad de intervenir para parar una corrida cambiaria. No vas a parar una corrida cambiaria si no tenés reservas ".

"¿Qué vas a hacer? ¿Poner policías en los lugares de compra de dólares para impedir que los compren?", bromeó el exdiputado en el canal de streaming Ahora Play.

Javier Milei se distanció de Domingo Cavallo en 2025

El presidente Javier Milei calificó de "impresentable" a Cavallo en febrero de 2025, contradiciendo sus dichos en 2021, cuando lo había catalogado como "el mejor ministro de la historia". Durante una entrevista aseguró que durante la gestión del exministro no hubo "equilibrio fiscal" y destacó que en esta nueva etapa no necesitó "una hiperinflación".

"Mientras él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo, defendía el tipo de cambio de la convertibilidad que a hoy es $700, y él no tenía equilibrio fiscal", expresó Milei y afirmó que el programa económico que lleva adelante este Gobierno es "muchísimo más exitoso que la convertibilidad".

"No tuvimos que tener una hiperinflación previa, recompusimos las tarifas durante todo el proceso de estabilización y tampoco hicimos expropiaciones, o sea, no hicimos un plan Bonex", justificó el Presidente.

En 2021, Milei había elogiado al exministro de Economía en Perfil por implementar la Convertibilidad. "Argentina tuvo un incremento de la producción como nunca en la historia. Yo hablo con Cavallo. Discutimos de economía, hablamos de economía. Para mí es un honor hablar con Cavallo", había afirmado.

En enero de 2025 el exministro de Economía había opinado que el tipo de cambio estaba un "20% atrasado" y Milei lo criticó: "Me parece una vergüenza la declaración de Cavallo, me sorprende para mal su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente, para hacer un disparo de estas características".