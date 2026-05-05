5 de mayo de 2026 Inicio
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La UBA volvió a cruzar al Gobierno por la crisis en los hospitales universitarios: "Reconocen que no transfirieron"

La Universidad de Buenos Aires le respondió al Ministerio de Capital Humano, en el marco del conflicto por el financiamiento. "Continuaremos defendiendo el normal funcionamiento de los hospitales universitarios", remarcaron.

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La UBA cargó contra el Gobierno.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a cargar contra el Ministerio de Capital Humano en el marco del conflicto por el financiamiento de los hospitales universitarios, después de que la cartera emitiera un comunicado en el que afirmó que "el Gobierno nacional transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios".

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En la red social X, la UBA advirtió que la cartera a cargo de Sandra Pettovello reconoció que no giró los fondos a los hospitales docentes "El comunicado del Ministerio de Capital Humano confirma, en los hechos, el planteo que viene realizando la Universidad de Buenos Aires respecto del financiamiento de los hospitales universitarios".

"El propio ministerio reconoce que, a la fecha, aún no se ha transferido ni un solo peso de la partida específica destinada a gastos operativos de hospitales universitarios prevista en la Ley de Presupuesto 2026, impulsada por el mismo Poder Ejecutivo", agregó en esta línea.

También remarcaron la postura del ministerio: "En ese sentido, el comunicado señala expresamente que, al mes de mayo, 'el área aún debe contemplar su distribución eficiente', lo que implica admitir que esos fondos todavía no fueron asignados ni transferidos a las universidades correspondientes".

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En tanto, la UBA se refirió al fondo presupuestario destinado a los centros de salud gestionados por universidades públicas. "Cabe aclarar además que la partida 'Hospitales Universitarios' no está destinada al conjunto del sistema universitario nacional sino específicamente a aquellas universidades que cuentan con instituciones asistenciales y cumplen funciones sanitarias, docentes y de investigación como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de La Rioja", subrayaron.

En tal sentido, la universidad recordó su pedido al Gobierno: "La solicitud presentada por la UBA plantea una distribución consistente con los criterios y antecedentes de ejecución observados durante 2024 y 2025, en función de la magnitud, complejidad y nivel de atención de los hospitales universitarios que sostiene cada institución. Hoy los tres directores de los principales hospitales de la Universidad de Buenos Aires expusieron la crítica realidad que se está atravesando".

"Continuaremos defendiendo el normal funcionamiento de los hospitales universitarios, cuya tarea resulta esencial para la atención sanitaria, la formación de los profesionales de la salud y el desarrollo científico y académico del país", concluyeron.

El comunicado del Gobierno sobre el financiamiento de los hospitales universitarios

Luego de que la Universidad de Buenos Aires (UBA) alertara sobre la posible paralización de los hospitales universitarios y exigiera el pago de los recursos adeudados por el Poder Ejecutivo debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento, el Ministerio de Capital Humano retrucó que el Gobierno "transfirió mensualmente a esa casa de estudios la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por el Presupuesto".

"Frente a las falsas acusaciones por parte de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires sobre el financiamiento de los hospitales universitarios, el Gobierno nacional transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento", sostuvo en un comunicado la cartera que conduce Sandra Pettovello.

"El reclamo de la UBA, basado en una nota oportunamente respondida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida 'Hospitales Universitarios' prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798, por un monto de $79.763.113.948. Esa partida corresponde a la totalidad del sistema de hospitales universitarios del país, y el área aún debe contemplar su distribución eficiente entre todas las casas de estudio que cuentan con hospitales", precisa el texto.

El ministerio señaló que "la UBA solicitó, por nota del 30 de abril de 2026, que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, es decir, el 94,5% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional; de acceder a ese pedido, restarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país.

"El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución", concluye el texto.

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