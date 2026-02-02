Alerta amarilla por calor extremo: cuál será el día más caluroso de la semana en CABA Podría registrarse una ola de calor, pero hay un día que traerá lluvia y alivio que harán descender la temperatura. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Por + Seguir en







Calor extremo en la Ciudad de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por calor extremo este lunes, pero hasta el jueves la temperatura continuará subiendo. El día más caluroso será este martes con una temperatura mínima de 24° y máxima de 36° en la Ciudad de Buenos Aires.

Este lunes, el SMN registró una mínima de 23° y una máxima de 34°. Mientras que para el miércoles se espera que la mínima suba a 24° y la máxima baje a 33°. El jueves está pronosticado un 40% de probabilidades de lluvia y ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Si bien ese día la temperatura continuará alta, con 25° de mínima y 33° de máxima, el viernes caerá a 21° y 28°, respectivamente. Con este pronóstico, podría registrarse una ola de calor esta semana en Capital y en el Gran Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires pronóstico semanal Pronóstico para la semana del 2 de febrero al 6 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires. Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Ola de calor: cuáles son los criterios técnicos que tiene que cumplir La meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Cindy Fernández explicó a La Nación que se declara una ola de calor cuando "las temperaturas alcanzan umbrales que ocurren menos del 10% de las veces durante la estación cálida durante tres días consecutivos sin interrupciones".