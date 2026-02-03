IR A
Se confirmó la separación de una pareja de reconocidos actores tras una mediática infidelidad: "Se terminó"

La protagonista fue quien confirmó la ruptura, luego de meses de crisis ante la confirmación de la tercera en discordia.

Se separaron desde hace varias semanas.
Se separaron "desde hace varias semanas".

Luego del intento de reconquista de Luciano Castro con el pasacalles dedicado a Griselda Siciliani, la actriz confirmó que se separó “desde hace varias semanas”. Esto se dio después de que “había llegado una información de que él seguía viéndose con varias mujeres en Mar del Plata”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
Fue la periodista Pochi de Gossipeame quien contó: “Le dije: ‘Hola, Gri. La verdad que no me quiero meter, pero te quiero contar algo’. Entonces, le empiezo a decir que soy muy fanática de ella, que es la verdad, que me parece hermosa, simpática, alegre, que me encanta como actriz. Y ella me responde: ‘Yo estoy separada hace varias semanas, así que ya está’”.

Griselda Siciliani Luciano Castro

Contó que “hubo un ida y vuelta de halagos. (...) Y le dije que ella me parecía muy lo más, que era muy fan de ella. Y que, por las dudas, si algún día él la volvía a buscar, que dude, que dude mucho de él. Y que si a ella alguna vez le servía saber algo, que me pregunte, porque tenemos mucha información”.

A lo que Fernanda Iglesias sumó: “Griselda sabía muchas de las cosas que hacía Luciano. Lo que a ella le molesta es la exposición pública, los memes, toda la burla que hay”. Y Ángeles Balbiani explicó: “Después del escándalo, ella se quedó una semana en Mar del Plata. Después vino, porque tenía que grabar la serie de Moria, pero ahí es cuando ella termina de decidir. Esa semana para ella fue clave”.

