Se confirmó la separación de una pareja de reconocidos actores tras una mediática infidelidad: "Se terminó" La protagonista fue quien confirmó la ruptura, luego de meses de crisis ante la confirmación de la tercera en discordia.







Luego del intento de reconquista de Luciano Castro con el pasacalles dedicado a Griselda Siciliani, la actriz confirmó que se separó “desde hace varias semanas”. Esto se dio después de que “había llegado una información de que él seguía viéndose con varias mujeres en Mar del Plata”.

Fue la periodista Pochi de Gossipeame quien contó: “Le dije: ‘Hola, Gri. La verdad que no me quiero meter, pero te quiero contar algo’. Entonces, le empiezo a decir que soy muy fanática de ella, que es la verdad, que me parece hermosa, simpática, alegre, que me encanta como actriz. Y ella me responde: ‘Yo estoy separada hace varias semanas, así que ya está’”.

Griselda Siciliani Luciano Castro Contó que “hubo un ida y vuelta de halagos. (...) Y le dije que ella me parecía muy lo más, que era muy fan de ella. Y que, por las dudas, si algún día él la volvía a buscar, que dude, que dude mucho de él. Y que si a ella alguna vez le servía saber algo, que me pregunte, porque tenemos mucha información”.