En el encuentro, que se llevará a cabo desde las 11, las partes intentarán destrabar el conflicto que ya tiene confirmada una medida de fuerza. El secretario general del gremio, Omar Maturano, adelantó que escucharán la oferta: "Pedimos un aumento del 18% más la inflación de este mes“.

El gremio de La Fraternidad y el Gobierno llevarán a cabo este martes desde las 11 una nueva reunión en el marco del reclamo salarial que ya tiene confirmada un paro general de trenes por 24 hs para el jueves 5 de febrero. La secretaría de Transporte podría dictar la conciliación obligatoria si las partes se ponen de acuerdo y suspender la medida de fuerza.

La Fraternidad ratificó el paro de trenes para el próximo jueves

El secretario general del sindicato, Omar Maturano, adelantó que escucharán la oferta por parte del Ejecutivo y luego decidirán si levantarán o no el paro: “Creo que la oferta del Gobierno será del 12% y si nos dan eso, no vamos a aceptar. Pedimos un aumento del 18% más la inflación de este mes“ , afirmó en radio La Red.

A su vez, recordó que los trabajadores ferroviarios perdieron un 40% poder adquisitivo en los últimos 3 años y puso como ejemplo el sueldo actual de un maquinista, que cobra $1.500.000 con 10 años de antigüedad.

“El Gobierno viene pisando las paritarias desde al año pasado”, señaló Maturano, previo a remarcar que el gremio pretende que el salario sea de al menos $2.200.000.

Ante la chance de que la Secretaría de Transporte dice la conciliación obligatoria en el conflicto, el gremialista aseguró deslizó: “En ese caso, la vamos a acatar, no guste o no”.

El comunicado de La Fraternidad: "Los trabajadores no aceptamos limosnas"

Previo a la reunión de este martes, el gremio confirmó la medida de fuerza por medio de un comunicado tras el fracaso en las negociaciones.

En primera instancia, recordó, el Gobierno ofreció una recompensación de apenas 1% para los salarios de enero. Esa propuesta fue calificada por el gremio como insuficiente y “burda”.

“Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el Sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un Plan de Lucha que inicia el próximo jueves 05 de febrero con un Paro General de 24 horas”, señalaron en el comunicado este lunes.

De esta manera, la medida de fuerza afectará en los servicios de las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC.