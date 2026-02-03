Confirmaron el inesperado regreso de un exitoso programa de los 2000 a Telefe El ciclo volverá luego del final de Gran Hermano: Generación Dorada, según confirmó Ángel de Brito, pero resta definir el nuevo conductor. + Seguir en







Vuelve Popstars. Telefe

La programación de Telefe para el 2026 tendrá más realities a diferencia de años anteriores porque esta vez se suma uno que no se emitía desde los 2000. Se trata de Popstars, el ciclo de música que lanza a la fama a una serie de cantantes que luchan por cumplir sus sueños.

La confirmación se dio de parte de Ángel de Brito, quien contó que “Telefe está armando la preproducción de Popstars. El programa llegaría a la pantalla una vez finalizado Gran Hermano, casi en simultáneo con el debut del nuevo MasterChef de Wanda Nara con famosos”.

Bandana se reune nuevamente Las cantantes volvieron a verse después del delicado episodio que las distanció. Redes Sociales “Además, el reality tendría una edición semanal extra. Ya se está trabajando en la preproducción y en breve comenzarían los castings”, concluyó.

Cabe destacar que del reality que se emitió en 2001 salió la banda Bandana, la cual integran Lourdes Fernández, Virginia da Cunha, Valeria Gastaldi y Lissa Vera. Anteriormente estaba Ivonne Guzmán. Y de jurados estaban figuras como Afo Verde, Pablo Ramírez, Magalí Bachor, Fernando López Rossi y Marcelo Iripino.