Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

La temporada teatral de Mar del Plata tendrá su noche de consagración el próximo lunes 9 de febrero, cuando se entreguen los Premios Estrella de Mar 2026 en el Hotel Provincial. La alfombra roja comenzará a las 19.30 y la ceremonia está prevista para las 21.
Organizados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, los premios distinguen a las obras y artistas que jerarquizaron la cartelera estival. A continuación, el listado completo de ternados, ordenado por relevancia de las categorías.
-
Laurita Fernández – La cena de los tontos
-
Gabriela Grinblat – Toc Toc
-
Kitty Locane – Passion, la marca del engaño
-
Mónica Salvador – Voyeurs, el lado B
-
Victoria Carreras – Voyeurs, el lado B
Comedia Dramática
Actor de Comedia Dramática
-
Gerardo Romano – El Secreto
-
Martín Rechimuzzi – Alejandra, una perforación a cielo abierto
-
Alberto Ajaka – Made in Lanús
Actriz de Comedia Dramática
-
Ana María Picchio – El Secreto
-
Malena Solda – Made in Lanús
-
Julieta Carrera – Edipo en Ezeiza
Drama
-
La Ballena
-
Relatividad
-
El Debate
Actor de Drama
-
Julio Chávez – La Ballena
-
Luis Machín – Relatividad
-
Enrique Dumont – El Debate
-
Gabriel Rovito – El Debate
-
Paulo Brunetti – Vanya
Actriz de Drama
Dirección Nacional
-
Ricky Pashkus – La Ballena / Pretty Woman, el musical
-
Luis Brandoni – Made in Lanús
-
Marcelo Caballero – Chanta
-
Marcos Carnevale – La cena de los tontos
-
Manuel González Gil – El Debate, Una clase especial, El Secreto
Teatro musical, music hall y humos
Teatro Musical
-
Gwen
-
La Llamada
-
Pretty Woman, el musical
Actor de Teatro Musical
-
César “Banana” Pueyrredón – La Llamada
-
Juan Ingaramo – Pretty Woman, el musical
-
Mariano Saborido – La Llamada
Actriz de Teatro Musical
-
Camila Suero – Fanfarria, al latido de un compás
-
Flor Jazmín Peña – La Llamada
-
Florencia Peña – Pretty Woman, el musical
Music Hall / Café Concert
Humor
Labor Humorística
-
Roberto Peña – Función Imposible
-
Paquito Wanchankein – 25 años pura vida, pura risa
-
Rodrigo Vagoneta – Chistes ya!
-
Fátima Flórez – Fátima Universal
Música y recitales
Recital
-
Diego Torres – Mi norte y mi sur
-
Luciano Pereyra – Te sigo amando
-
Pimpinela – Noticias del amor
Rock
-
Ciro y los Persas
-
El Plan de la Mariposa
-
Guasones
Música Tropical / Cuarteto
Electrónica
-
Artbat – Mute
-
Boris Brejcha – Mute
-
Sasha & Digweed – Umano
Fiesta
-
Elrow – Mute
-
La Mágica – Bendu Arena
-
Picheo 808 – Umano
After
Espectáculos alternativos y revelaciones
Unipersonal
-
Chanta
-
Prima Facie
-
Los Habitantes
-
El invierno del oso
-
No me muero
Espectáculo Alternativo
-
El mecanismo de Alaska
-
Algo lindo del horror
-
Mayumaná
-
Sex, la obra
-
Cae una catedral
Labor en Espectáculo Alternativo
Revelación
-
Juli Castro – La Llamada
-
Juan Amador – Sangre Gitana
-
Guillermo Arengo – La cena de los tontos
-
Pata Liberati – Emocional
-
Marina Oddo – Bendito Humor
Categorías locales y marplatenses
Teatro Marplatense
-
Solos, un lienzo en blanco
-
El conventillo de la Paloma
-
La Madonnita
-
Barlovento II, espíritu del mar
-
Perras
Actor / Actriz Marplatense
-
Lalo Alías – La Madonnita
-
Patricio Ennis – Los buenos tratos…
-
Eduardo García – Alelí
-
Clarisa Aiace – El futuro es patrimonio
-
Andrea Chulak – La deuda del Nobel
-
María Cámpora – Solos, un lienzo en blanco
Dirección y Producción Marplatense
-
Sebastián Dativo – CONFIN
-
María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma
-
Sebastián Villar – Solos, un lienzo en blanco
-
(y demás producciones ternadas)
Música, Danza y Jazz Marplatense