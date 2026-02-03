IR A
IR A

Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

La ceremonia se realizará el lunes 9 de febrero en el Hotel Provincial. El jurado dio a conocer los nominados entre más de 350 espectáculos inscriptos. El listado completo, con las ternas principales en primer plano y las locales al cierre.

Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

La temporada teatral de Mar del Plata tendrá su noche de consagración el próximo lunes 9 de febrero, cuando se entreguen los Premios Estrella de Mar 2026 en el Hotel Provincial. La alfombra roja comenzará a las 19.30 y la ceremonia está prevista para las 21.

Te puede interesar:

Los impactantes videos del intenso temporal que azotó a Mar del Plata: lluvias, granizo y casas destruidas

Organizados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, los premios distinguen a las obras y artistas que jerarquizaron la cartelera estival. A continuación, el listado completo de ternados, ordenado por relevancia de las categorías.

Teatro y espectáculos nacionales

Comedia

  • La cena de los tontos

  • Toc Toc

  • Passion, la marca del engaño

  • Una clase especial

  • Asia caliente, el no musical

Actor de Comedia

  • Martín Bossi – La cena de los tontos

  • Gustavo Bermúdez – La cena de los tontos

  • Damián de Santo – Una clase especial

  • Diego Pérez – Toc Toc

  • Matías Alé – Asia caliente, el no musical

Actriz de Comedia

  • Laurita Fernández – La cena de los tontos

  • Gabriela Grinblat – Toc Toc

  • Kitty Locane – Passion, la marca del engaño

  • Mónica Salvador – Voyeurs, el lado B

  • Victoria Carreras – Voyeurs, el lado B

Comedia Dramática

  • Made in Lanús

  • El Secreto

  • Alejandra, una perforación a cielo abierto

  • Edipo en Ezeiza

Actor de Comedia Dramática

  • Gerardo Romano – El Secreto

  • Martín Rechimuzzi – Alejandra, una perforación a cielo abierto

  • Alberto Ajaka – Made in Lanús

Actriz de Comedia Dramática

  • Ana María Picchio – El Secreto

  • Malena Solda – Made in Lanús

  • Julieta Carrera – Edipo en Ezeiza

Drama

  • La Ballena

  • Relatividad

  • El Debate

Actor de Drama

  • Julio Chávez – La Ballena

  • Luis Machín – Relatividad

  • Enrique Dumont – El Debate

  • Gabriel Rovito – El Debate

  • Paulo Brunetti – Vanya

Actriz de Drama

  • Laura Oliva – La Ballena

  • Gabriela Toscano – Relatividad

  • Lucía Adúriz – Quien sea llega tarde

Dirección Nacional

  • Ricky Pashkus – La Ballena / Pretty Woman, el musical

  • Luis Brandoni – Made in Lanús

  • Marcelo Caballero – Chanta

  • Marcos Carnevale – La cena de los tontos

  • Manuel González Gil – El Debate, Una clase especial, El Secreto

Teatro musical, music hall y humos

Teatro Musical

  • Gwen

  • La Llamada

  • Pretty Woman, el musical

Actor de Teatro Musical

  • César “Banana” Pueyrredón – La Llamada

  • Juan Ingaramo – Pretty Woman, el musical

  • Mariano Saborido – La Llamada

Actriz de Teatro Musical

  • Camila Suero – Fanfarria, al latido de un compás

  • Flor Jazmín Peña – La Llamada

  • Florencia Peña – Pretty Woman, el musical

Music Hall / Café Concert

  • Fátima Universal

  • Operación Rosa Rosa: Las Décadas Maravillosas

  • Función Imposible

Humor

  • Feliz día, Sutottos

  • Experiencia Dalia Gutmann

  • Rápido y Gracioso

Labor Humorística

  • Roberto Peña – Función Imposible

  • Paquito Wanchankein – 25 años pura vida, pura risa

  • Rodrigo Vagoneta – Chistes ya!

  • Fátima Flórez – Fátima Universal

Música y recitales

Recital

  • Diego Torres – Mi norte y mi sur

  • Luciano Pereyra – Te sigo amando

  • Pimpinela – Noticias del amor

Rock

  • Ciro y los Persas

  • El Plan de la Mariposa

  • Guasones

Música Tropical / Cuarteto

  • Luck Ra

  • Ke Personajes

  • La Konga y La Delio Valdez

  • Cumbia Grande

Electrónica

  • Artbat – Mute

  • Boris Brejcha – Mute

  • Sasha & Digweed – Umano

Fiesta

  • Elrow – Mute

  • La Mágica – Bendu Arena

  • Picheo 808 – Umano

After

  • Hozho – Mute

  • Konstantin Sibold – El Calamar Loco

  • Paco Osuna – La Normandina

Espectáculos alternativos y revelaciones

Unipersonal

  • Chanta

  • Prima Facie

  • Los Habitantes

  • El invierno del oso

  • No me muero

Espectáculo Alternativo

  • El mecanismo de Alaska

  • Algo lindo del horror

  • Mayumaná

  • Sex, la obra

  • Cae una catedral

Labor en Espectáculo Alternativo

  • Diego Ramos – Sex

  • Gloria Carrá – Sex

  • Nicolás Riera – Sex

  • Julieta Ortega – Sex

  • Federico Lehmann – Cae una catedral / El mecanismo de Alaska

  • Mariana “Cumbi” Bustinza – Algo lindo del horror

Revelación

  • Juli Castro – La Llamada

  • Juan Amador – Sangre Gitana

  • Guillermo Arengo – La cena de los tontos

  • Pata Liberati – Emocional

  • Marina Oddo – Bendito Humor

Categorías locales y marplatenses

Teatro Marplatense

  • Solos, un lienzo en blanco

  • El conventillo de la Paloma

  • La Madonnita

  • Barlovento II, espíritu del mar

  • Perras

Actor / Actriz Marplatense

  • Lalo Alías – La Madonnita

  • Patricio Ennis – Los buenos tratos…

  • Eduardo García – Alelí

  • Clarisa Aiace – El futuro es patrimonio

  • Andrea Chulak – La deuda del Nobel

  • María Cámpora – Solos, un lienzo en blanco

Dirección y Producción Marplatense

  • Sebastián Dativo – CONFIN

  • María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma

  • Sebastián Villar – Solos, un lienzo en blanco

  • (y demás producciones ternadas)

Música, Danza y Jazz Marplatense

  • Maldita Ramona

  • Hombrepie

  • Efra

  • Chicago y el mundo de Bob Fosse

  • Destino Tango

  • Lúdica

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Más de 100 motos participarán del evento en La Feliz.

Mar del Plata se prepara para recibir el 8° Encuentro Internacional de Harley-Davidson

El dulce de leche fue recuperado por la Policía.

Estafa en Mar del Plata: se robaron $4 millones en potes de dulce de leche

La joven que portaba un arma de guerra en Punta Mogotes quedó detenida en la Unidad Penal N° 50 de Batán.

Mar del Plata: detuvieron a una joven que tenía un arma de guerra cargada en la playa

El choque se produjo en la intersección de la avenida Luro y la calle Angelelli.

Mar del Plata: escapaba de la Policía, chocó contra un patrullero y murió

Lali Espósito y Javier Milei.
play

Fátima Florez reveló que Javier Milei escucha temas de Lali Espósito: "Es un artista"

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

últimas noticias

Mauricio Nievas tuvo que ser reanimado con desfibrilador

Sufrió un evento de muerte súbita en un entrenamiento, se salvó y ahora volvió al club: el emotivo recibimiento

Hace 10 minutos
El seleccionado argentino ya conoce el cronograma.

Mundial de rugby: Los Pumas ya tienen rivales para la fase de grupos

Hace 12 minutos
El buscador volvió a mostrar los resultados de la Liga Profesional.

Google volvió a mostrar los resultados del fútbol argentino: el motivo del cambio de postura

Hace 18 minutos
Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

Hace 25 minutos
play

Se define si habrá paro de trenes este jueves: fracasó la primera reunión entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 28 minutos