Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados La ceremonia se realizará el lunes 9 de febrero en el Hotel Provincial. El jurado dio a conocer los nominados entre más de 350 espectáculos inscriptos. El listado completo, con las ternas principales en primer plano y las locales al cierre. + Seguir en







Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

La temporada teatral de Mar del Plata tendrá su noche de consagración el próximo lunes 9 de febrero, cuando se entreguen los Premios Estrella de Mar 2026 en el Hotel Provincial. La alfombra roja comenzará a las 19.30 y la ceremonia está prevista para las 21.

Organizados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, los premios distinguen a las obras y artistas que jerarquizaron la cartelera estival. A continuación, el listado completo de ternados, ordenado por relevancia de las categorías.

Teatro y espectáculos nacionales Comedia

La cena de los tontos

Toc Toc

Passion, la marca del engaño

Una clase especial

Asia caliente, el no musical Actor de Comedia

Martín Bossi – La cena de los tontos

Gustavo Bermúdez – La cena de los tontos

Damián de Santo – Una clase especial

Diego Pérez – Toc Toc

Matías Alé – Asia caliente, el no musical Actriz de Comedia

Laurita Fernández – La cena de los tontos

Gabriela Grinblat – Toc Toc

Kitty Locane – Passion, la marca del engaño

Mónica Salvador – Voyeurs, el lado B

Victoria Carreras – Voyeurs, el lado B Comedia Dramática Made in Lanús

El Secreto

Alejandra, una perforación a cielo abierto

Edipo en Ezeiza Actor de Comedia Dramática Gerardo Romano – El Secreto

Martín Rechimuzzi – Alejandra, una perforación a cielo abierto

Alberto Ajaka – Made in Lanús Actriz de Comedia Dramática Ana María Picchio – El Secreto

Malena Solda – Made in Lanús

Julieta Carrera – Edipo en Ezeiza Drama La Ballena

Relatividad

El Debate Actor de Drama Julio Chávez – La Ballena

Luis Machín – Relatividad

Enrique Dumont – El Debate

Gabriel Rovito – El Debate

Paulo Brunetti – Vanya Actriz de Drama Laura Oliva – La Ballena

Gabriela Toscano – Relatividad

Lucía Adúriz – Quien sea llega tarde Dirección Nacional Ricky Pashkus – La Ballena / Pretty Woman, el musical

Luis Brandoni – Made in Lanús

Marcelo Caballero – Chanta

Marcos Carnevale – La cena de los tontos

Manuel González Gil – El Debate, Una clase especial, El Secreto Teatro musical, music hall y humos Teatro Musical Gwen

La Llamada

Pretty Woman, el musical Actor de Teatro Musical César “Banana” Pueyrredón – La Llamada

Juan Ingaramo – Pretty Woman, el musical

Mariano Saborido – La Llamada Actriz de Teatro Musical Camila Suero – Fanfarria, al latido de un compás

Flor Jazmín Peña – La Llamada

Florencia Peña – Pretty Woman, el musical Music Hall / Café Concert Fátima Universal

Operación Rosa Rosa: Las Décadas Maravillosas

Función Imposible Humor Feliz día, Sutottos

Experiencia Dalia Gutmann

Rápido y Gracioso Labor Humorística Roberto Peña – Función Imposible

Paquito Wanchankein – 25 años pura vida, pura risa

Rodrigo Vagoneta – Chistes ya!

Fátima Flórez – Fátima Universal Música y recitales Recital Diego Torres – Mi norte y mi sur

Luciano Pereyra – Te sigo amando

Pimpinela – Noticias del amor Rock Ciro y los Persas

El Plan de la Mariposa

Guasones Música Tropical / Cuarteto Luck Ra

Ke Personajes

La Konga y La Delio Valdez

Cumbia Grande Electrónica Artbat – Mute

Boris Brejcha – Mute

Sasha & Digweed – Umano Fiesta Elrow – Mute

La Mágica – Bendu Arena

Picheo 808 – Umano After Hozho – Mute

Konstantin Sibold – El Calamar Loco

Paco Osuna – La Normandina Espectáculos alternativos y revelaciones Unipersonal Chanta

Prima Facie

Los Habitantes

El invierno del oso

No me muero Espectáculo Alternativo El mecanismo de Alaska

Algo lindo del horror

Mayumaná

Sex, la obra

Cae una catedral Labor en Espectáculo Alternativo Diego Ramos – Sex

Gloria Carrá – Sex

Nicolás Riera – Sex

Julieta Ortega – Sex

Federico Lehmann – Cae una catedral / El mecanismo de Alaska

Mariana “Cumbi” Bustinza – Algo lindo del horror Revelación Juli Castro – La Llamada

Juan Amador – Sangre Gitana

Guillermo Arengo – La cena de los tontos

Pata Liberati – Emocional

Marina Oddo – Bendito Humor Categorías locales y marplatenses Teatro Marplatense Solos, un lienzo en blanco

El conventillo de la Paloma

La Madonnita

Barlovento II, espíritu del mar

Perras Actor / Actriz Marplatense Lalo Alías – La Madonnita

Patricio Ennis – Los buenos tratos…

Eduardo García – Alelí

Clarisa Aiace – El futuro es patrimonio

Andrea Chulak – La deuda del Nobel

María Cámpora – Solos, un lienzo en blanco Dirección y Producción Marplatense Sebastián Dativo – CONFIN

María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma

Sebastián Villar – Solos, un lienzo en blanco

(y demás producciones ternadas) Música, Danza y Jazz Marplatense Maldita Ramona

Hombrepie

Efra

Chicago y el mundo de Bob Fosse

Destino Tango

Lúdica