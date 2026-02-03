Patricia Bullrich mostró optimismo sobre el debate de la reforma laboral: "Va a salir" La jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado encabezará este martes una reunión con "el bloque de los 44" para alcanzar los acuerdos necesarios que le permitan al oficialismo aprobar el proyecto. Por + Seguir en







Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, expresó su optimismo respecto al futuro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y afirmó que el proyecto contará con los votos necesarios para ser aprobado. “Va a salir”, sostuvo a C5N y otros medios en declaraciones realizadas a la salida del Congreso.

La senadora encabezará este martes una agenda intensa de reuniones en el Congreso. A las 13 mantendrá un encuentro con los senadores libertarios para ordenar la estrategia parlamentaria, mientras que a las 15 se reunirá con el llamado “grupo de los 44”, la nueva mayoría que se consolidó en el Senado y que fue clave para la aprobación del Presupuesto.

Ese segundo encuentro se realizará en las oficinas de la bancada radical y tendrá como objetivo principal terminar de articular los acuerdos para la votación de la reforma laboral prevista para el 11 de febrero. Allí, Bullrich llevará las respuestas del Poder Ejecutivo a los pedidos realizados por los bloques dialoguistas, muchos de ellos canalizados a través de los gobernadores, especialmente en lo referido al capítulo fiscal del proyecto.

Si bien el oficialismo da por asegurada la aprobación en general de la iniciativa, el foco de las negociaciones está puesto en garantizar los votos artículo por artículo, en particular en aquellos puntos considerados centrales por el presidente Javier Milei, vinculados a la generación de empleo registrado y a la modernización del mercado laboral.

Las conversaciones en el Senado se desarrollan en paralelo al diálogo que mantiene el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores que manifestaron reparos ante posibles reducciones impositivas que impacten en las finanzas provinciales.