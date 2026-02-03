3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Patricia Bullrich mostró optimismo sobre el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado encabezará este martes una reunión con "el bloque de los 44" para alcanzar los acuerdos necesarios que le permitan al oficialismo aprobar el proyecto.

Por
Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, expresó su optimismo respecto al futuro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y afirmó que el proyecto contará con los votos necesarios para ser aprobado. “Va a salir”, sostuvo a C5N y otros medios en declaraciones realizadas a la salida del Congreso.

Los dos autores materiales del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe tienen 14 y 15 años y están libres.
Te puede interesar:

Ley Penal Juvenil: solo el 0,01% de los menores ingresó a la Justicia en 2024, según la Corte Suprema

La senadora encabezará este martes una agenda intensa de reuniones en el Congreso. A las 13 mantendrá un encuentro con los senadores libertarios para ordenar la estrategia parlamentaria, mientras que a las 15 se reunirá con el llamado “grupo de los 44”, la nueva mayoría que se consolidó en el Senado y que fue clave para la aprobación del Presupuesto.

Ese segundo encuentro se realizará en las oficinas de la bancada radical y tendrá como objetivo principal terminar de articular los acuerdos para la votación de la reforma laboral prevista para el 11 de febrero. Allí, Bullrich llevará las respuestas del Poder Ejecutivo a los pedidos realizados por los bloques dialoguistas, muchos de ellos canalizados a través de los gobernadores, especialmente en lo referido al capítulo fiscal del proyecto.

Si bien el oficialismo da por asegurada la aprobación en general de la iniciativa, el foco de las negociaciones está puesto en garantizar los votos artículo por artículo, en particular en aquellos puntos considerados centrales por el presidente Javier Milei, vinculados a la generación de empleo registrado y a la modernización del mercado laboral.

Las conversaciones en el Senado se desarrollan en paralelo al diálogo que mantiene el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores que manifestaron reparos ante posibles reducciones impositivas que impacten en las finanzas provinciales.

Fuentes parlamentarias señalaron Bullrich está dispuesta a negociar modificaciones hasta el último momento, pero con un objetivo claro: llegar al recinto con los votos necesarios para evitar que “se caiga ningún artículo central de la ley”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Patricia Bullrich volvió a defender la baja de imputabilidad: "No podemos seguir teniendo Jeremías"

Patricia Bullrich encabezará el encuentro en el Senado.

Patricia Bullrich recibirá en el Senado a los familiares de Jeremías Monzón tras el crimen

No está claro si el debate comenzará en el Senado o en Diputados.

Régimen penal juvenil: el Gobierno endurece el discurso, pero no tiene una estrategia clara

Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en la Cámara alta.
play

Patricia Bullrich anticipó que la Ley de Emergencia Ígnea se tratará en extraordinarias

Patricia Bullrich, una de las encargadas de las negociaciones.

Reforma laboral: el Gobierno acelera las negociaciones de cara a las sesiones extraordinarias

El Gobierno confirmó que buscará modificar la Ley Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad en febrero

El Gobierno confirmó que en febrero buscará bajar la edad de imputabilidad

Rating Cero

Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

Se separaron desde hace varias semanas.

El pasacalles no funcionó: se confirmó la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Peter Lanzani fue operado de urgencia por una apendicitis

Peter Lanzani fue operado de urgencia: qué pasó y cómo sigue su estado de salud

Vuelve Popstars.

Confirmaron que Popstars volverá a Telefe tras el final de Gran Hermano: Generación Dorada

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil. 
play

Marvel lanzó el tráiler de la segunda temporada de Daredevil Born Again: ¿qué anticipa?

últimas noticias

Mauricio Nievas tuvo que ser reanimado con desfibrilador

Sufrió un evento de muerte súbita en un entrenamiento, se salvó y ahora volvió al club: el emotivo recibimiento

Hace 13 minutos
El seleccionado argentino ya conoce el cronograma.

Mundial de rugby: Los Pumas ya tienen rivales para la fase de grupos

Hace 15 minutos
El buscador volvió a mostrar los resultados de la Liga Profesional.

Google volvió a mostrar los resultados del fútbol argentino: el motivo del cambio de postura

Hace 21 minutos
Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo sobre el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

Hace 28 minutos
play

Se define si habrá paro de trenes este jueves: Fracasó la primera reunión entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 31 minutos